B-Liga: Dezimierte Elmshäuser gehen unter

Bergstraße. Der ISC Fürth hat das Zeug dazu, um die Meisterschaft in der B-Liga mitzuspielen. Das stellte er gegen Eintracht Bürstadt II eindrucksvoll unter Beweis. Das Heimspiel des SV Kirschhausen gegen den SV Unter-Flockenbach III wurde auf den 11. September verlegt.

In einer kuriosen Partie tat der FSV so viel fürs Torverhältnis, dass der 13. Treffer die Tabellenführung bedeutete. Die Hausherren traten mit nur zehn Spielern an. Bereits nach acht Minuten lagen sie 0:4 zurück. Da sich der Personalschwund beim Tabellenletzten fortsetzte, kamen beide Teams überein, nach der Pause im Sinne des Fair Play Sieben gegen Sieben weiterzuspielen. Tore: 0:1, 0:2 David Rauch (1., 2.), 0:3 Sharifi (3.), 0:4, 0:5 Baur (8., 18.), 0:6 Jannik Rauch (22.), 1:6 Coskun (25.), 1:7 Aydogan (32.), 1:8 David Rauch (39.), 1:9 Strubel (51.), 1:10, 1:11, 1:12, 1:13 David Rauch (54., 61., 79., 85.). – Zuschauer: 30. – Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung.

Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause siegte Fürth am Ende verdient. Vor der Pause hatten die Gastgeber die Partie im Griff, machten aus fünf guten Chancen zwei Tore, dielen dann aber in alte Fehler zurück. Am Ende sah nach einem Zuschauerruf SV-Trainer Michael Schneider als Sündenbock die Rote Karte, danach musste auch Dennis Fink auf TSV-Seite mit Gelb-Rot vom Platz. Tore: 1:0 Steinmann (8.), 2:0 Guthy (30., Elfmeter), 2:1 Kocapinar (59., Elfmeter) 2:2 Zink (82.), 2:3 Kocapinar (85.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: keine/Kocapinar, Mecini.

„Wir haben uns aber gegen die defensiv eingestellten Gronauer nicht hängen lassen, sorgten nach dem Wechsel für neuen Schwung und konnten das Spiel noch drehen“, freute sich Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR. Tore: 1:0 Rettig (34.), 2:0 Alimi (41.), 2:1 Celikkan (45.+1.), 2:2 Alhammod (62.), 3:2 Lucic (65.), 3:3 Pelleriti (71.), 3:4 Armend Ramadani (75.). – Schiedsrichter: Schmidt (Heidelberg). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Rettig/geschlossene Leistung.

„Wir haben Ball und Gegner laufen lassen und eine Galavorstellung gezeigt. Unser Sieg hätte auch zweistellig ausfallen können“, freute sich ISC-Trainer Ogün Hanci: „In der ersten Halbzeit stand die Eintracht aber gut und hat es uns mit dem Toreschießen nicht so einfach gemacht.“ Tore: 1:0, 5:0 Serkan Gözübüyük (11., 70.), 2:0 Bayraktar (33.), 4:0, 4:0 Kalin (60., 64.), 5:1 Yildiz (83., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Buchmüller (TSV Nieder-Ramstadt). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkommnis: Conde (ISC) verschießt Foulelfmeter (58.). – Beste Spieler: Serkan Gözübüyük/geschlossene Leistung.

FC-Trainer Sascha Amend war vom Spiel seiner Mannschaft nicht gerade angetan: „Lampertheim war klar besser. Wir leisteten uns zu viele Abspielfehler und liefen dem Gegner meist nur hinterher.“ So sorgte Fürth kaum für Torgefahr. Amend: „Wir hatten nur drei Chancen.“ Tore: 0:1 Ghulamsaid (9.) 0:2 Holzinger (48.). – Schiedsrichter: Sadeghi (Heidelberg). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung.





