Spannende Ausgangslage im Bischofsheim Derby, der Tabellenführer Genclerbigli Bischofsheim erwartet den SV 07 zum Derby-Fight um Platz eins. – Foto: Jan-Niclas Grömling

B-Liga-Derby: FC Genclerbigli empfängt SV 07 zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter +++ Stimmen der Coaches Acun und Bernard

Bischofsheim. Es ist Derbytime in Bischofsheim und dieses Nachbarschaftsduell hat es definitiv in sich: Mit 34 Punkten steht der FC Genclerbigli Bischofsheim auf dem ersten Platz, der SV 07 Bischofsheim steht ebenfalls mit 34 Punkten auf dem zweiten Platz der B-Liga. Allein die Tordifferenz lässt Genclerbigli minimal besser dastehen. Die Tabellensituation verspricht ein ausgeglichenes Duell, beide Teams fuhren bisher elf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage ein. Perfekte Vorraussetzungen für ein umkämpftes Bischofsheimer Derby.

"Derby ist eine Einstellungssache" Genclerbigli-Coach Hayati Acun gibt sich sehr zufrieden mit dem Saisonstart seines Teams, jedoch sieht er in Teilen der Mannschaft noch Verbesserungspotential: "Steigerung nach oben geht natürlich immer". Besonders wichtig ist für Hayati der Auftritt als Team. Gerade bei der ersten Niederlage (1:3) gegen den Aufsteiger SSV Raunheim hat man dies laut dem Coach gesehen: "Gegen Raunheim hatten wir drei Ausfälle und die konnten wir nicht kompensieren; wir kommen halt nur über die Teamleistung." Der SV 07 ist eine sehr kompakte Mannschaft die auch über den Teamspirit kommt. Derby ist halt immer fünfzig- fünfzig. Das ist eine Einstellungssache", blickt der Trainer auf den kommenden Sonntag. "Favorit hin oder her, ich will gegen den SV 07 punkten."

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr Genclerbirligi Bischofsheim FC Gencler SV 07 Bischofsheim Bischofsheim 14:30 PUSH

Mit Konstanz zum Erfolg Hayati Acun, der seit der Saison 22/23 beim FC Genclerbigli Coach ist und dort einen Umbruch vollzogen hat, will nichts überhasten. Ziel des Vereins ist es, in Bischofsheim Stabilität aufzubauen und mit Kontinuität langfristig Ziele zu erreichen ganz nach dem Motto "Alles kann, nichts muss". Mit einer Kombination aus jungen und erfahrenen Spielern will er versuchen, den Verein langfristig in der A-Liga zu etablieren. Der Vorstand steht hinter Hayati und unterstützt ihn wenn nötig. Traum des eigenen Kunstrasens "Aus der letzten Saison sind gerade einmal drei, vier Spieler da und wir haben uns im Verein umorientiert und uns auch andere Ziele gesetzt", berichtet der Coach. "Unser Ziel ist es, vorne mitzuspielen und wenn es am Ende für den Aufstieg reicht, sind wir natürlich alle glücklich. Gerade aufgrund der bescheidenen Mittel ist Hayati stolz auf die Jungs: "Wenn man sich unsere Trainingsbedingungen auf dem Hartplatz anschaut, dann ist das schon bitter. Auf die Dauer überlebst du mit dem Hartplatz nicht." Nachdem der Bau eines Kunstrasenplatzes für Genclerbigli verschoben wurde, hofft der Verein den Traum vom eigenen Rasen im kommenden Frühjahr endlich realisieren zu können. "Mit dem neuen Rasen hast du Perspektive; bei Gencler musste man die Spieler schon anders locken, wenn sie den Hartplatz gesehen haben, wollten sie Schmerzensgeld haben", scherzt der Coach. Am Sonntag muss der FC Genclerbigli Bischofsheim auf drei Spieler definitiv verzichten: Mittelfeldmann Veli Tanis fällt weiterhin mit Muskelfaserriss aus und Rechtsverteidiger Dersim Kanko hat eine Rot-Sperre. Ebenfalls fällt Abwehrspieler Ibrahim Tanrisever aus und der Einsatz von Elyas El Youssfi ist aufgrund von einer Erkältung noch fraglich. SV 07-Coach Bernard mit Siegesmentalität "Ich denke wir wollen beide gewinnen. Wir hoffen auf ein gutes und faires Spiel", freut sich Trainer des SV 07 Florian Bernard. "Alle wissen was dieses Jahr möglich ist: Für uns zählt nur der Aufstieg, sei es die Meisterschaft oder nur über die Relegation. Bei dem Ziel zieht die ganze Mannschaft mit, wir kommen übers Kollektiv." Am vergangenen Sonntag musste das Team den ersten Rückschlag einstecken, denn nach einem frühen Doppelschlag gab es gegen Worfelden die erste Niederlage der Saison. "Die Niederlage hat sich etwas angedeutet, wir haben in den letzten Spielen immer nur so viel gemacht wie wir müssen. Gegen Gencler müssen wir wieder voll da sein." Unser Ziel sind drei Punkte. Wir wollen jedes Spiel in dieser Saison gewinnen."