B-Liga: Der TV Hetzbach kommt immer besser ins Rollen

Der TV Hetzbach trifft am Sonntag auf den Tabellenführer der Fußball-B-Liga Odenwald, SSV Brensbach II. (Symbolfoto) Foto: Uli Deck/dpa

Odenwaldkreis . Es könnte die Woche des TV Hetzbach in der B-Liga werden: Nach dem 2:0-Erfolg beim ambitionierten VfR Würzberg scheint der Durchmarsch in die Spitze geebnet zu sein: Alles hängt am Sonntag vom Aufeinandertreffen gegen den Tabellenersten SSV Brensbach II (15 Uhr) ab.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Hetzbach kommt immer stärker ins Rollen. Die Mannschaft habe sich nach holprigem Start gefangen, war es von Abteilungsleiter Florian Beisel zu vernehmen. Für Beisel ist die Konkurrenz gar nicht so weit weg vom Tabellensiebten entfernt. Noch fehlt der neuformierten Mannschaft die Beständigkeit in ihren teils guten Leistungen. Der 6:2-Erfolg gegen die TSG Steinbach II war so klar, wie es das Ergebnis aussagt. „Kurz nach der Halbzeit nahmen wir ein paar Gänge heraus, da kam Steinbach heran, weil wir uns Fehler leisteten. Das Resultat hätte auch leicht höher lauten können.“ An dieser überzeugenden Vorstellung kam der TV Hetzbach beim Derby in Beerfelden nicht heran. 1:4 hieß beim Lokalrivalen SV Beerfelden. „Da lief ganz wenig zusammen gegen den Rivalen aus der Kernstadt. Wir spielten auch nicht viele Torgelegenheiten heraus“, so Beisel. Die Zweikampfbilanz war wenig berauschend, und so musste Hetzbach ungewöhnlich viele Gegentore hinnehmen.

„Wir wollen das Spiel gegen Brensbach eng machen, die SSV-Offensive nicht zum Zug kommen lassen. Unser Manko ist derzeit die Chancenverwertung. Zwei, drei Tore mehr pro Spiel waren jederzeit drin“, sagt Florian Beisel. Er ist absolut zuversichtlich: „Wenn wir die Leidenschaft an den Tag legen und über den Teamgeist kommen und Brensbach mit unserer Willenskraft begegnen, dann sehe ich eine gute Möglichkeit, das Heimspiel zu gewinnen.“ Aber noch ist Hetzbach nicht beständig genug, und deswegen ist am Sonntag auch jeder Spielausgang möglich.

Jörg Schwinn (44.) sowie Patrick Cosic (51.) markierten die beiden Gästetreffer. Das prompte 0:2 nach der Pause besaß vorentscheidenden Charakter. Nach der Roten Karte für Selman Bakla (63./VfR) und den zwei Verletzungen von Noah Neff und Bilal Majdalawi stand der VfR auf verlorenem Posten.

