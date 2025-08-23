B-Liga: Der SV Kirschhausen braucht einen größeren Bus

Fußballer lieben außergewöhnliche Vergleiche. Ob der SV Kirschhausen beim FSV Zotzenbach wirklich den Mannschaftsbus vor dem Tor parkt, nur um weniger Gegentore zu kassieren? – Foto: Symbolfoto: dpa

Bergstraße. Der kleine Mannschaftsbus hat dem SV Kirschhausen schon viele nützliche Dienste geleistet. Egal, ob bei der Jugend oder den Aktiven, mit diesem Fahrzeug ging es immer wieder zu den Auswärtsspielen. Wenn nun der SVK beim FSV Zotzenbach, einer Spitzenmannschaft der Fußball-B-Liga, gastiert, würde Trainer Miguel da Silva gerne einen solchen Bus zur Verhinderung von Gegentoren in den eigenen Strafraum stellen.

Morgen, 15:30 Uhr FSV Zotzenbach Zotzenbach SV Kirschhausen Kirschhausen 15:30 PUSH

„Der dürfte vielleicht zu klein sein“, befürchtet da Silva und schlägt scherzenderweise vor, nach einem Reisebus für mehr als 50 Insassen Ausschau zu halten. Oder gibt es eine andere Idee, dem Zotzenbacher Angriff Einhalt zu gebieten? „Rauch, Strubel, Aydogan. Das sind alles Spieler, die in dieser Klasse nichts verloren haben. Wir werden unsere Mühe haben, die Zahl an Gegentreffern zu minimieren“, so da Silva. Doch wer soll der die Abwehr stärken? Die personelle Situation bei den Kirschhäusern lässt Schlimmes befürchten. Christopher Meffert urlaubt, auf Max Hafner und möglicherweise Nicola Jost muss da Silva vorerst verzichten, ebenso auf Felix Schäfer, der wohl bis zum Rundenende ausfällt. Eventuell kehrt Nils Laubenheimer zurück.

Über einen neuen guten Mann verfügt der VfB Lampertheim: Yama Ghulamsaid schaute vor Kurzem im Training vorbei und zeigte bereits beim Spiel in Kirschhausen sein Können. „Er ist aus Afghanistan, spielte vorher im Raum Koblenz in einer Klasse wie unserer Kreisoberliga. Da er jetzt in Leimen wohnt, haben wir die Fühler nach ihm ausgestreckt“, freut sich VfB-Trainer Martin Göring auf einen qualitativ hochwertigen Zugang. Am Sonntag kommt das punktlose Schlusslicht TSV Elmshausen zum VfB.

„Endlich kehren Urlauber wie Pelleriti und Ramadani zurück. Jetzt weht bei uns ein anderer Wind“, will Torsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR Bürstadt, nach dem Sieg in Zwingenberg nun auch die Tvgg Lorsch II bezwingen.