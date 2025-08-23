 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Fußballer lieben außergewöhnliche Vergleiche. Ob der SV Kirschhausen beim FSV Zotzenbach wirklich den Mannschaftsbus vor dem Tor parkt, nur um weniger Gegentore zu kassieren?
Fußballer lieben außergewöhnliche Vergleiche. Ob der SV Kirschhausen beim FSV Zotzenbach wirklich den Mannschaftsbus vor dem Tor parkt, nur um weniger Gegentore zu kassieren? – Foto: Symbolfoto: dpa

B-Liga: Der SV Kirschhausen braucht einen größeren Bus

Trainer Miguel da Silva erwartet beim FSV Zotzenbach einen harten Abwehrkampf

Verlinkte Inhalte

KLB Bergstraße
VfR Bürstadt
ISC Fürth
SG NoWa
Tvgg Lorsch II

Bergstraße. Der kleine Mannschaftsbus hat dem SV Kirschhausen schon viele nützliche Dienste geleistet. Egal, ob bei der Jugend oder den Aktiven, mit diesem Fahrzeug ging es immer wieder zu den Auswärtsspielen. Wenn nun der SVK beim FSV Zotzenbach, einer Spitzenmannschaft der Fußball-B-Liga, gastiert, würde Trainer Miguel da Silva gerne einen solchen Bus zur Verhinderung von Gegentoren in den eigenen Strafraum stellen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
15:30

„Der dürfte vielleicht zu klein sein“, befürchtet da Silva und schlägt scherzenderweise vor, nach einem Reisebus für mehr als 50 Insassen Ausschau zu halten. Oder gibt es eine andere Idee, dem Zotzenbacher Angriff Einhalt zu gebieten? „Rauch, Strubel, Aydogan. Das sind alles Spieler, die in dieser Klasse nichts verloren haben. Wir werden unsere Mühe haben, die Zahl an Gegentreffern zu minimieren“, so da Silva. Doch wer soll der die Abwehr stärken? Die personelle Situation bei den Kirschhäusern lässt Schlimmes befürchten. Christopher Meffert urlaubt, auf Max Hafner und möglicherweise Nicola Jost muss da Silva vorerst verzichten, ebenso auf Felix Schäfer, der wohl bis zum Rundenende ausfällt. Eventuell kehrt Nils Laubenheimer zurück.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
TSV Elmshausen
TSV ElmshausenElmshausen
15:00

Über einen neuen guten Mann verfügt der VfB Lampertheim: Yama Ghulamsaid schaute vor Kurzem im Training vorbei und zeigte bereits beim Spiel in Kirschhausen sein Können. „Er ist aus Afghanistan, spielte vorher im Raum Koblenz in einer Klasse wie unserer Kreisoberliga. Da er jetzt in Leimen wohnt, haben wir die Fühler nach ihm ausgestreckt“, freut sich VfB-Trainer Martin Göring auf einen qualitativ hochwertigen Zugang. Am Sonntag kommt das punktlose Schlusslicht TSV Elmshausen zum VfB.

Heute, 17:00 Uhr
VfR Bürstadt
VfR BürstadtVfR Bürstadt
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
1
0
Abpfiff

„Endlich kehren Urlauber wie Pelleriti und Ramadani zurück. Jetzt weht bei uns ein anderer Wind“, will Torsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR Bürstadt, nach dem Sieg in Zwingenberg nun auch die Tvgg Lorsch II bezwingen.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth II
SG Gronau
SG GronauSG Gronau
13:00

„Wir sind gut gestartet, und auch personell geht es langsam wieder bergauf“, sagt Stephan Steiger, der Trainer des SV Fürth II, ist sich aber nun sicher, dass der nächste Gegner SG Gronau alles daransetzen wird, um in Fürth zu punkten. „Diesen Kampf wollen wir in voller Härte annehmen und uns in der Tabelle weiter nach vorne arbeiten“, so Steiger.

Weiter spielen:

Morgen, 13:00 Uhr
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtSV Bürstadt II
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
ISC Fürth
ISC FürthISC Fürth
13:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
SV Eintracht Zwingenberg
SV Eintracht ZwingenbergZwingenberg
15:00



Aufrufe: 023.8.2025, 20:00 Uhr
Philipp DurilloAutor