B-Liga: Der Spitzenreiter kommt zur SG Gronau empfängt FSG Riedrode II +++ Nachholspiel in Zotzenbach

Bergstraße.. Zwei Spiele in der Kreisliga B werden am heutigen Donnerstag angepfiffen. Nachgeholt wird in der Partie des Siebten FSV Zotzenbach, der den Tabellennachbarn auf Platz acht, TSV Hambach, empfängt. Dass der FSV der Bitte um Spielverlegung seitens der Hambacher nachkam, rechnet Dennis Ragaller, der sportliche Leiter des TSV, dem Gegner hoch an. Die Punkte will Ragaller trotzdem aus dem Odenwald mitnehmen, obwohl der Einsatz des angeschlagenen Angreifers Hatim Sirif fraglich ist. Der TSV-Funktionär bringt es auf den Punkt: „Nur mit Kampf und Leidenschaft können wir in Zotzenbach etwas holen. Dafür dürfen wir keinem Zweikampf aus dem Wege gehen.“