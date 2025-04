B-Liga: Der Sieger des Top-Spiels darf den Sekt kühlen

Bergstraße.. Das Topspiel der B-Liga Bergstraße steht an. Wenn sich am Sonntag um 15.15 Uhr der Spitzenreiter SV Affolterbach mit dem punktgleichen Tabellenzweiten SG Hammelbach/Scharbach misst, wird wohl eine Vorentscheidung um die Meisterschaft fallen. Beide Teams trennt lediglich das Torverhältnis, das Hinspiel endete 0:0.

„Wir haben gut trainiert und sind heiß“, sagt Zeug. Da Affolterbach genau so heiß sein werde, rechnet der Coach mit einem guten Spiel: „Ich hoffe, dass viele Hammelbacher den Weg nach Affolterbach antreten und die Mannschaft entsprechend unterstützen.“ Die wiederum will alles versuchen, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.

Nach zwei Niederlagen in Folge will der VfB Lampertheim gegen die Tvgg Lorsch II (Sonntag, 15 Uhr) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. In Kirschhausen habe die Leistung gestimmt, sagt Trainer Martin Göring, „nur das Ergebnis leider nicht“. Personell dürfte es wieder besser aussehen, hofft er. „Unser Ziel ist es, noch so viele Punkte wie möglich zu holen“, betont er. „Damit wollen wir am Sonntag anfangen.“

FSV Zotzenbach muss mit dünnen Kader antreten