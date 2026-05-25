B-Liga: Der Derby-Sieger heißt SSV Dillenburg

Tariekh Hirsi (SSV Dillenburg) schlägt den Ball nach einem Eckstoß volley aus dem Strafraum. Der Tabellenfünfte hält seine 2:0-Führung gegen Meister Türkgücü. © Henrik Schneider

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben einige Spieler und Mannschaften die Saison mit Bemerkenswertem enden lassen. So besiegte der Tabellenfünfte SSV Dillenburg Meister Türkgücü Dillenburg mit 2:0 - es war die einige Niederlage des Champions in der Liga. Der SSV Langenaubach hielt im Fernduell um Rang zwei den FSV Manderbach auf Distanz - auch dank eines Blitz-Hattricks von Taygun Turp (5., 7., 9.).