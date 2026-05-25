 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

B-Liga: Der Derby-Sieger heißt SSV Dillenburg

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga gewinnt der SSV Dillenburg das Derby gegen Meister Türkgücü. Langenaubach steigt ebenfalls auf, Wissenbach spielt in der Relegation +++

von Redaktion · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser
Tariekh Hirsi (SSV Dillenburg) schlägt den Ball nach einem Eckstoß volley aus dem Strafraum. Der Tabellenfünfte hält seine 2:0-Führung gegen Meister Türkgücü. © Henrik Schneider
Tariekh Hirsi (SSV Dillenburg) schlägt den Ball nach einem Eckstoß volley aus dem Strafraum. Der Tabellenfünfte hält seine 2:0-Führung gegen Meister Türkgücü. © Henrik Schneider

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Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben einige Spieler und Mannschaften die Saison mit Bemerkenswertem enden lassen. So besiegte der Tabellenfünfte SSV Dillenburg Meister Türkgücü Dillenburg mit 2:0 - es war die einige Niederlage des Champions in der Liga. Der SSV Langenaubach hielt im Fernduell um Rang zwei den FSV Manderbach auf Distanz - auch dank eines Blitz-Hattricks von Taygun Turp (5., 7., 9.).

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