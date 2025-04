B-Liga: Der Dank des SV Affolterbach geht nach Zotzenbach

Bergstraße. Der SV Affolterbach ist der Gewinner des 20. Spieltags in der Kreisliga B. Dank des 6:0 gegen Nordheim-Wattenheim und der Niederlage von Verfolger Hammelbach/Scharbach in Zotzenbach festigte der SVA die Tabellenspitze.

SV Fürth II – SV Kirschhausen 1:2 (1:0). Die Gäste feierten den vierten Sieg in Folge und sorgten für einen zufriedenen Trainer Miguel da Silva: „Schon in der ersten Halbzeit hatten wir einige Torchancen, die wir dann nach der Pause auch verwertet haben.“ Den SVK-Übungsleiter freute es, dass seine Mannschaft auch nach dem Rückstand drangeblieben sei und so am Ende verdient gewann. Tore: 1:0 Diefenbach (19.), 1:1 Schäfer (57.), 1:2 Ghanizadeh (74.). – Schiedsrichter: Bosbach (Schönau). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.