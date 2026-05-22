B-Liga: Der Blick geht auch nach oben

Ayhan Ari und der VfL Michelstadt II spielen eine starke Saison. Foto: Fupa/Derya Sadik

MICHELSTADT. Die Kreisliga B taucht am Samstag in die heiße Phase der Meisterschaft ein. Vier Mannschaften können sich noch berechtigte Hoffnungen auf Titel und Aufstieg machen. Das Schlagerspiel des vorletzten Spieltags geht in Michelstadt über die Bühne, wo der VfL Michelstadt II und die SSV Brensbach II aufeinandertreffen (Anstoß 13 Uhr). Nur die GSV Breitenbrunn steht vor den beiden punktgleichen Formationen.

Neu ist, dass auch der Vizemeister direkt in die A-Liga aufsteigen wird. Die Entwicklung des Michelstädter Nachwuchsteams in den letzten beiden Spielzeiten ist enorm: Lange Jahre musste sich die Mannschaft gegen den Klassenverlust wehren, in der letzten Saison dann bereits der Sprung auf Rang fünf und jetzt geht es um die Meisterschaft, weil der VfL II eine der besten Rückrundenmannschaften stellt. „Grundlegend ist selbstverständlich die Ausbildung des Nachwuchses und die ihres Trainers Ayhan Ari, der einen sehr guten Zugang zu den Spielern hat, die ihm in jeder Hinsicht komplett folgen“, sagt Michelstadts Sportlicher Leiter Marc Eidenmüller.

Ari hat eine klare Spielphilosophie, in der er Positionsspiel und Spielsystem fordert, gepaart mit einigen erfahrenen Spielern. Dazu gehören etwa Peter Johe (Innenverteidigung), der Gruppenligaerfahrung mitbringt, oder Orkun Sekinpunar, der im zentralen Mittelfeld der Taktgeber ist. Auch Patrick Wamser gehört zu den Korsettstangen im Ari-Spiel, ein Talent, das sich auf der Sechserposition enorm entwickelt hat.

VfL Michelstadt II mit breiter Brust gegen SSV Brensbach II

Wie stark sich der VfL II entwickelt hat, unterstrich er im Topspiel beim TV Hetzbach (4:1). „Da spielte auch die konsequente Spielweise mit, die von Ari umgesetzt wurde und die uns zu Chancen und Toren kommen ließ“, befand Eidenmüller. Der VfL habe vorne schnelle Spieler drin. „Als wir den ersten Konter reinmachten, war auch das notwendige Selbstvertrauen da. Vor allem hat die Mannschaft am ausgegebenen Plan festgehalten, und der führte über die Nadelstiche zum Erfolg.“

Er erwartet mit der SSV Brensbach eine Mannschaft, die ähnlich wie der VfL II eine gewisse Athletik mitbringt. Der VfL muss jedoch auf die eigene erste Mannschaft schauen. Nur wenn diese aufsteigt, wäre der Weg nach oben frei.





