Während die SG Hüttenfeld (vorn Philip Holden Hermann) beim SV Affolterbach auf dem Prüfstand steht, erwartet der TSV Hambach (Jakob Herberg) am Sonntag die Tvgg Lorsch II. – Foto: Thorsten Gutschalk

B-Liga: Das Topspiel steigt in Hofheim Zweiter FV erwartet Dritten TSV Auerbach II +++ SV Kirschhausen hat 2:8-Schlappe aufgearbeitet

Bergstraße. Langeweile gibt es auf den Spielfeldern der B-Liga in dieser Saison nicht. Alleine an den vergangenen fünf Spieltagen fielen in 34 Begegnungen 176 Treffer, keine einzige Partie endete torlos. Auch am zurückliegenden Wochenende gab es zwei Paukenschläge. Da verlor Spitzenreiter FSG Riedrode II überraschend beim Neunten Hammelbach/Scharbach mit 0:4. Andernorts wurde der SV Kirschhausen nach 2:1-Führung bei der TSV Auerbach II mit 2:8 überfahren.

Maxi von Dungen, Trainer des Riedroder Verfolgers FV Hofheim und Jahre selbst aktiv in Riedrode, gab nach Bekanntwerden der FSG-Niederlage verschmitzt zu: „Da habe ich ganz kurz die Faust vor Freude geballt.“ Bis auf zwei Punkte rückte Hofheim an den Klassenprimus heran und bekommt es vor eigenem Publikum nun selbst im Spitzenspiel mit dem Dritten Auerbach II zu tun. Zwar habe Auerbach den besten Angriff der Liga (55 Tore), aber auch eine vermeintliche Schwachstelle: „Mit 24 Gegentreffern scheint der TSV anfällig in der Abwehr zu sein. Da müssen wir ansetzen.“ Riedrode II hat spielfrei Der FSG Riedrode II kommt das spielfreie Wochenende nach dem 0:4 bei der SG Hammelbach/Scharbach fast wie gerufen. Pressesprecher Fabian Kreiling resümierte: „Die Odenwälder haben uns mit dem geschlagen, was uns fehlte – eben der Leistung.“ Und Kreiling gibt zu bedenken: „Bald stehen wichtige Spiele gegen Auerbach, Kirschhausen und Hofheim an. Da sollten wir nicht das verspielen, was wir uns 13 Wochen lang aufgebaut haben.“

Das deutliche 2:8 gegen Auerbach hat Kirschhausens Trainer Miguel da Silva aufgearbeitet. Für ihn war das Ergebnis eine Verkettung unglücklicher Umstände. Zu Beginn fehlten mit Helfert, Bizer, Silas Rettig und Marc Schäfer einige Leistungsträger – dann fiel auch noch Stammtorwart Patrick Ofenloch verletzt aus. Auf der Gegenseite, so da Silva, habe der Gegner mit einigen kreisoberligaerfahrenen Kickern geglänzt. Nach „einem rabenschwarzen Tag“ macht der Kirschhäuser Coach aber auch klar: „Schon in Gras-Ellenbach müssen wir wieder eine deutlich bessere Leistung abliefern.“

Mit einem blauen Auge – der Ausgleich fiel in der 89. Minute per Elfmeter – kam der TSV Hambach beim 1:1 in Hüttenfeld davon. Hambach, so Abteilungsleiter Reinhard Wolff, sei über eine Stunde die bessere Elf, aber in der Schlussphase anfällig für Konter gewesen. Im Heimspiel gegen die gegen Tvgg Lorsch II müsse die Mannschaft im Angriff effizienter auftreten, um zu punkten, denn: „Tabellarisch und leistungstechnisch begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe.“