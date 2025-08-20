 2025-08-20T04:22:19.839Z

Ligabericht
Der TV Crumstadt siegte spät in Bauschheim.
Der TV Crumstadt siegte spät in Bauschheim. – Foto: Eckhard Czok - Archiv

B-Liga: Crumstadt dank spätem Treffer weiter an der Spitze

Aslan Aydin schießt B-Ligisten zum Sieg +++ Mundschenk trifft viermal für SG Trebur-Astheim II

Kreis Groß-Gerau. Mit einem Last-Minute-Treffer von Aslan Aydin hat sich der TV Crumstadt am Dienstag bei der SKG Bauschheim II einen späten 2:1-Sieg gesichert und führt weiter mit Stockstadt die Fußball-B-Liga an. Dahinter schob sich die SG Trebur-Astheim II durch ein klares 7:0 gegen Hellas Rüsselsheim II auf Platz drei vor.

Gestern, 19:00 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
1
2
Abpfiff

Nach der hohen Niederlage in Stockstadt geriet Bauschheim zwar gleich in Rückstand, glich aber zur Pause aus und durfte bis kurz vor Schluss auf den ersten Punktgewinn hoffen. Wie Trainer Heiko Schulze meinte, „hätten wir zur Halbzeit auch führen können. Dann hat der Gegner taktisch etwas umgestellt und wieder ins Spiel gefunden. Chancen auf beiden Seiten waren die Folge, aber mit einem der letzten Angriffe fiel das 2:1 für Crumstadt.“ Tore: 0:1 Schulz (5.), 1:1 Feiler (43.), 1:2 Aydin (90.+2).

Gestern, 19:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
7
0
Abpfiff

Nach einer halben Stunde lag die SG schon 3:0 vorn. „Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Lediglich ab der 30. Minute bis zur Halbzeit hatte Hellas ein, zwei gute Chancen. Aber sonst hat bei uns fast jeder Angriff zum Tor geführt“, sah SG-Coach Philipp Lorenz seine Elf sehr effektiv. Marc Mundschenk ragte mit vier Toren heraus. Tore: 1:0, 2:0 Mundschenk (2., 8.), 3:0 Tauschek (27.), 4:0 Mundschenk (57.), 5:0 Döller (65.), 6:0 Schössler (68.), 7:0 Mundschenk (85.).

Gestern, 19:30 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
2
2
Abpfiff

„Wir haben eine super Einstellung und ein super Spiel gezeigt. Darauf kann man aufbauen“, freute sich Olympia-Trainer Aktan Ak über den ersten Punktgewinn der Saison, den Neuzugang Tim Ohligschläger mit dem 2:2-Ausgleich in der 81. Minute klarmachte. Tore: 1:0 Semmer (36.), 1:1 Simbargov (42.), 1:2 Pentidis (53.), 2:2 Ohligschläger (81.).

Gestern, 19:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
2
5
Abpfiff

Nach einem frühen 0:3-Rückstand war Geinsheim durch den Treffer von Elias Hahn auf 2:3 (79.) heran. Am Ende ging der Sieg aber klar an Raunheim. „Die ersten drei Tore entstanden durch individuelle Fehler von uns. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel“, fand SV-Coach Timo Johannes, „aber es war nichts mehr zu machen“. Tore: 0:1 Rafaa (2.), 0:2 Mattern (26.), 0:3 Rafaa (34.), 1:3 Rumrich (38.), 2:3 Hahn (79.), 2:4 Mattern (86.), 2:5 Adigüzel (90.).

Die weiteren Spiele im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
-
-
§ Urteil

Morgen, 19:00 Uhr
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
19:00

