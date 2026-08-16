 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

B-Liga: Celikkan glänzt, Gras-Ellenbach behält weiße Weste

Der VfR Bürstadt feiert in der B-Liga Bergstraße einen 8:2-Kantersieg, Gras-Ellenbach den perfekten Saisonstart +++ Für Fürth II setzt sich dagegen die Negativserie fort

von Thomas Wilken · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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KLB Bergstraße
SC Rodau
FC Fürth II
VfR Bürstadt
Flockenbach III

Bergstraße. Während einige Teams wie der TSV Gras-Ellenbach oder der Fürther FC II ihren perfekten Saisonstart weiter ausbauen und jubeln, stecken andere Mannschaften nach bitteren Niederlagen und individuellen Patzern bereits früh in der Spielzeit in einer echten Krise.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Zwingenberg
SV Eintracht ZwingenbergZwingenberg
VfR Bürstadt
VfR BürstadtVfR Bürstadt
2
8
Abpfiff

Das Ergebnis verdeutlicht, dass die Partie ziemlich einseitig war. Die Hausherren hatten keine wirklichen Torchancen, beobachtete der sportliche Leiter des VfR, Thorsten Stalya. Ihre beiden Tore entstanden durch einen direkten Freistoß und einen Foulelfmeter. Auf der Gegenseite hätten die Gäste das Ergebnis noch um ein paar Treffer höher schrauben können, scheiterten aber am SV-Keeper oder an sich selbst. Mann des Tages war Vierfach-Torschütze Nadir-Volkan Celikkan, der außerdem noch zwei Assists beisteuerte.

Heute, 12:45 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth II
FV Biblis
FV BiblisFV Biblis II
1
3
Abpfiff

Für die SV-Reserve war es ein klarer Fehlstart in die Saison, bedauerte der sportliche Leiter Sören Weise. Drei Spiele – drei Niederlagen. „Täglich grüßt das Murmeltier“, nahm er es mit Galgenhumor, dass wieder individuelle Fehler zur Niederlage führten. Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz, belohnten sich aber nicht dafür.

Heute, 13:00 Uhr
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtE. Bürstadt II
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
0
1
Abpfiff

„Es war eine richtige Hitzeschlacht“, stöhnte der sportliche Leiter des TSV Gras-Ellenbach, Manuel Loipersberger, schweißgebadet. Aber auch wenn der Auswärtssieg ein hartes Stück Arbeit war, „ist aus drei Spielen neun Punkte zu holen, optimal“, zeigte er sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Heute, 13:00 Uhr
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
SG Gronau
SG GronauSG Gronau
0
4
Abpfiff

„Brutal ersatzgeschwächt“ ging die dritte Mannschaft des SVU in die Partie. Auf der Bank saßen nur drei Reaktivierte, die aushalfen. Auch Trainer Felix Dalichow stand bereit, das Trikot überzustreifen – was auch geschah. Trotzdem gestaltete sich die Begegnung recht ausgeglichen. „Aber wir machen uns halt wieder zwei Tore selbst rein“, ärgerte er sich. Bei einem weiteren sah die Elf ebenfalls unglücklich aus. Nach vorne hatte seine Mannschaft keine Durchschlagskraft.

Heute, 13:00 Uhr
FC Starkenburgia Heppenheim
FC Starkenburgia HeppenheimStarkenburg. II
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
0
2
Abpfiff

Die Gäste waren die klar bessere Mannschaft, sagte der sportliche Leiter der Fürther FC-Reserve, Dennis Atali. Mit einer disziplinierten Leistung zeigten sie, „dass wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken wollten und einen sehr guten Lauf haben“. Trotz der Hitze legte der FCF II eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag. Steven Hanke machte in der 79. Minute mit einem Kopfball zum 0:2 den Deckel drauf.

Weitere Partien:

Heute, 13:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
SSG Einhausen
SSG EinhausenEinhausen II
0
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SC Rodau
SC RodauSC Rodau
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
Abgesagt