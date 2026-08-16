B-Liga: Celikkan glänzt, Gras-Ellenbach behält weiße Weste Der VfR Bürstadt feiert in der B-Liga Bergstraße einen 8:2-Kantersieg, Gras-Ellenbach den perfekten Saisonstart +++ Für Fürth II setzt sich dagegen die Negativserie fort von Thomas Wilken · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Bergstraße. Während einige Teams wie der TSV Gras-Ellenbach oder der Fürther FC II ihren perfekten Saisonstart weiter ausbauen und jubeln, stecken andere Mannschaften nach bitteren Niederlagen und individuellen Patzern bereits früh in der Spielzeit in einer echten Krise.

Gestern, 15:00 Uhr SV Eintracht Zwingenberg Zwingenberg VfR Bürstadt VfR Bürstadt 2 8 Abpfiff Das Ergebnis verdeutlicht, dass die Partie ziemlich einseitig war. Die Hausherren hatten keine wirklichen Torchancen, beobachtete der sportliche Leiter des VfR, Thorsten Stalya. Ihre beiden Tore entstanden durch einen direkten Freistoß und einen Foulelfmeter. Auf der Gegenseite hätten die Gäste das Ergebnis noch um ein paar Treffer höher schrauben können, scheiterten aber am SV-Keeper oder an sich selbst. Mann des Tages war Vierfach-Torschütze Nadir-Volkan Celikkan, der außerdem noch zwei Assists beisteuerte.

Für die SV-Reserve war es ein klarer Fehlstart in die Saison, bedauerte der sportliche Leiter Sören Weise. Drei Spiele – drei Niederlagen. „Täglich grüßt das Murmeltier“, nahm er es mit Galgenhumor, dass wieder individuelle Fehler zur Niederlage führten. Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz, belohnten sich aber nicht dafür.

„Es war eine richtige Hitzeschlacht“, stöhnte der sportliche Leiter des TSV Gras-Ellenbach, Manuel Loipersberger, schweißgebadet. Aber auch wenn der Auswärtssieg ein hartes Stück Arbeit war, „ist aus drei Spielen neun Punkte zu holen, optimal“, zeigte er sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.