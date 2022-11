B-Liga: Breuberger besteigen den Tabellengipfel TSV Neustadt nutzt die Gunst der Stunde, Konkurrenz kann wegen Witterung nur zuschauen

Odenwaldkreis. In Kreisliga B und C fand witterungsbedingt am Wochenende nur ein Rumpfprogramm statt. Der TSV Neustadt nutzte in der B-Liga die Zwangspause seiner Aufstiegskonkurrenten, die alle wegen des kurzen Winterintermezzos am Sonntag zuschauen mussten. Mit einem 6:0-Erfolg beim abstiegsbedrohten VfL Michelstadt II bestiegen die Breuberger den Tabellengipfel.