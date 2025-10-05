B-Liga: Brensbach übernimmt erneut Spitze

Das Ziel des SSV Brensbach II ist klar: Der Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Fabian Daum, Jessica Borkowski

Odenwaldkreis. Die SSV Brensbach II bestieg am 12. Spieltag erneut den Tabellengipfel in der Kreisliga B. Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach gehören die Gersprenztaler zum engsten Favoritenkreis um die Meisterschaft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 14:00 Uhr SG Sandbach SG Sandbach II SG Rimhorn/Neustadt SG Rimhorn/Neustadt II 1 0 Abpfiff Eray Koyunncu (48.) traf kurz nach der Pause für Sandbach II. Gerhard Achatzi (SGS) sprach von einer ganz schwachen ersten Hälfte, in der beide Teams wenig inspiriert auftraten. Das änderte sich erst zu Beginn der zweiten Hälfte, als Sandbach ein höheres Engagement zeigte und zu einigen guten Chancen kam, wovon sie die beste Gelegenheit zum Heimsieg nutzten. Gelb-Rote Karte: Sidar Akbayir (76./Rimhorn/Neustadt II).

Drama in der Nachspielzeit in Günterfürst

"Nach unserer 4:1-Führung ließen wir noch etliche Chancen liegen. Stattdessen kam der Gegner auf und zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich", berichtete Marcus Weber (TV), der ergänzte: "Der Unparteiische wollte scheinbar nicht nach Hause und ließ mindestens drei Minuten zu lange nachspielen." Das kostete den TV II den Sieg.

Die Gäste begannen stark, führten nach nur 14 Minuten mit 1:0. Philippe Heusel traf für Bad Königer. Robin Fischer (42.) rettete noch vorm Seitenwechsel den Gleichstand. Drama dann in den letzten Minuten: Zuerst brachte Philipp Köbler (90.) den TSV II in Front, doch in der zweiten Spielminute der Nachspielzeit glich Stephan Geist aus. "In der ersten Hälfte hatte der Gast mehr vom Spiel, danach wir. Gerechtes Unentschieden", so Sascha Vetter vom TSV.

Ein Abpraller nutzte Ugurtan Kizilyar (8.) zur Gästeführung. Aus dem Nichts macht Burak Keles (12.) das 1:1. Die Gäste entfachten Druck, aber die TSG II stand hinten sehr stabil. Mit einsetzendem Regen verflachte das Spiel. In der 42. Minute ging Würzberg mit 2:1 in Führung: Simon Strauß verwandelte einen direkten Freistoß. Entscheidender Mann in der zweiten Hälfte war Ammar Ghanam (53., 79., Foulelfmeter), der alle Steinbacher Hoffnungen enttäuschte.

"Wir verspürten wenig Druck vom Gegner, somit hatten wir gegen die Spielgemeinschaft keine Mühe. Unser Sieg war absolut verdient", erklärte SSV-Coach Markus Lackner. Yasin Kakih (10.) erzielte das 1:0, Markus Lackner (22.) baute noch vor der Pause aus. Daniel Lackner (65.) und Daniel Schmidt (74.). schnürten den Sack endgültig zu.

Jörg Schwinn (21.) vollendete einen Angriff mit dem 1:0. Kilian Orth (57.) markierte das 1:1. Breitenbrunn besaß gute Chancen, musste aber in der 60. Minuten auf der Torlinie in höchster Not klären. "Wir stellten uns nach der Pause zu sehr hinten rein und nicht unverdient quittieren wir dafür den Ausgleich", befand Christoph Ihrig vom TVH.