B-Liga: Brensbach II lässt Punkte liegen In der B-Liga Odenwald rückt die Spitzengruppe zusammen +++ Patrick Wamßer entscheidet Stadtderby zugunsten des VfL Michelstadt II +++ Bullau mit sechs Gegentoren gut bedient. von Heidrun Nikella · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

In der B-Liga Odenwald ist der TSV Günterfürst II bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter SSV Brensbach II herangerückt. (Symbolfoto). – Foto: Foto: picture alliance/dpa

Odenwaldkreis.Die Luft an der Spitze der B-Liga wird dünner für die SSV Brensbach II. Im Derby gegen die Spvgg. Kinzigtal reichte es nur zu einem 1:1. Die Konkurrenz aus Günterfürst, Hetzbach und Breitenbrunn siegte und rückt näher an die Gersprenztaler heran.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 22.03.2026, 13:00 Uhr SG Rothenberg Rothenberg II TSV Günterfürst Günterfürst II 1 3 Abpfiff Der Doppelschlag von Jonas Köbler (30.) und Anton Mares (36.) brachte die Günterfürster Reserve in den Vorteil gegen bis dahin engagiert kämpfende Gastgeber. Die höhere Handlungsgeschwindigkeit lag beim Gast, der in der 56. Minute durch Sebastian Walther weiter draufpackte. Leon Schäfer (77.) erzielte für den Aufsteiger den Anschlusstreffer.

Patrick Wamßer markierte drei Minuten vor Abpfiff den entscheidenden Treffer und bescherte damit seinem VfL II den Sieg im Stadtduell. „Kein gutes Niveau, aber wir hatten Feldvorteile“, erklärte Holger Sievers (VfL). Wegen der größeren Spielanteile ging der VfL-Sieg in Ordnung.

Die Platzherren überließen den Kurstädtern über die gesamte Spieldistanz keine nennenswerte Torchance. „Wir haben das Geschehen kontrolliert und beherrscht“, sagte Niko Kotsikas, Trainer der Gastgeber. Rimhorns Reserve kam zu vielen guten Möglichkeiten, ließ es aber an der letzten Konsequenz fehlen. „Der Sieg ist dennoch verdient.“ Dennis Yildirim erzielte den einzigen Treffer (75.).

Daniel Schmidt (16.) brachte den Spitzenreiter in Führung. „Spielerisch waren wir schon überlegen, aber Kinzigtal verteidigte gut, gerade nach dem Ausgleichstreffer von Marko Jerkic (41.). Gerechte Punkteteilung“, kommentierte SSV-Trainer Markus Lackner.

„Das war heute nicht das Gelbe vom Ei, wir waren aber dennoch spielerisch die bessere Mannschaft“, übermittelte Bernd Helfer (SVL). Christoph Raab (21.), Pascal Balonier (45.), Jorge Lino (76., Freistoß) und Lennart Balonier (90.+4) besorgten die entscheidenden Tore für den SVL II. In der zweiten Hälfte steigerte sich die SG, aber insgesamt soll der klare Lützelbacher Erfolg in Ordnung gehen.

Maximilian Gessner (72.) sowie Marcus Meier (79.) trafen für den selbstbewussten Aufsteiger zum Heimsieg.

Der Gast soll noch gut mit den sechs Gegentoren bedient gewesen sein, gab sich aber an der Hesselbacher Straße nie auf. Torfolge: 1:0 Noah Neff (14.), 2:0 Sarigül (22.), 2:1 Michael Schwerdel (38.), 3:1 Ammar Ghanam (42.), 3:2 Cakmak (43., ET), Ghanam (48.), 5:2 Andreas Benner (56.), 6:2 Breitwieser (72.).

Christoph Ihrig (56.) und Maximilian Ihrig (60.) trafen für Hetzbach. Christoph Ihrig (68.) für den SVB ins eigene Tor. Es war gerade im zweiten Abschnitt ein Spektakel, bei dem Hetzbachs Torhüter Janis Seibt mehrfach abwehrte, unter anderem auch einen Foulelfmeter, und damit der Matchwinner war. Auch spielerisch war der Derbysieg verdient, weil der TVH überzeugender kombinierte.