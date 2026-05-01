B-Liga: Brensbach II gegen Breitenbrunn, mehr Spitzenspiel geht kaum

BRENSBACH. Es ist der absolute B-Liga-Kracher, der am Sonntag im Gersprenztal über die Bühne gehen wird, wenn der Zweite SSV Brensbach II auf Spitzenreiter GSV Breitenbrunn (Anstoß 13 Uhr) trifft. Breitenbrunn rangiert mit zwölf Spielen ohne Niederlage zwei Zähler vor den Gastgebern. Für den Sieger rückt die Meisterschaft in greifbare Nähe.

Der Ansatz von Brensbachs Spielertrainer Markus Lackner, „wir trainieren und spielen Fußball, weil wir Freude an unserem Sport haben“, hat in Brensbach voll durchgeschlagen. Hohe Trainingsbeteiligung, Niederlagen entwickeln keine Dramatik, und auch die Mischung zwischen reiferen Spielern und den Talenten stimmt. Die Stimmung könnte vor dem Spitzenspiel nicht besser sein.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach II GSV Breitenbrunn Breitenbrunn 15:00 PUSH



Brensbach verlor vor zwei Wochen das Heimspiel gegen den VfR Würzberg 1:2. „Da fehlte uns beispielsweise etwas das Spielglück. Wir gerieten durch ein Eigentor in den Rückstand, trafen fünfmal Latte und Pfosten, besaßen Chancen für zwei Spiele. Würzberg hatte wenig Torgelegenheiten und erzielte zwei Tore. So kann's gehen. Die Mannschaft hat eine Woche später eine Reaktion gezeigt und 4:0 bei der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach gewonnen“, berichtet Markus Lackner. Der Platz war hart und stumpf, deswegen gab es auch weniger Torchancen, aber die SSV II nutzte ihre Möglichkeiten konsequent und musste wegen einer Verletzung ohne gelernten Schlussmann im Lützelbacher Stadtteil antreten. „Luc Brosig, ein junger Spieler, hat es schließlich richtig gut gemacht“, sagt der Trainer.