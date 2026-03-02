 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

B-Liga: Brensbach II feiert Kantersieg

Der Tabellenführer trifft acht Mal +++ So liefen die Spiele in der B-Liga Odenwald

von Heidrun Nikella · Gestern, 08:00 Uhr · 0 Leser
In der B-Liga zeigte sich die SSV Brensbach mit acht erzielten Toren sehr offensivstark. (Symbolfoto)
In der B-Liga zeigte sich die SSV Brensbach mit acht erzielten Toren sehr offensivstark. (Symbolfoto) – Foto: Timo Babic

ODENWALD. Spitzenreiter SSV Brensbach II startete nach der Winterpause mit einem klaren Heimsieg in der B-Liga: Mit 8:0 distanzierten die Gersprenztaler am Sonntag Aufsteiger TSG Steinbach II. Engste Verfolger bleiben der TSV Günterfürst II und TV Hetzbach, die im direkten Duell mit 1:1 die Punkte teilten.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
4
4
Abpfiff

„Wir haben wieder einmal zu vielen liegengelassen“, so Marcus Weber (TV II). Der SVB war in der Chancenverwertung deutlich konsequenter, ermöglichte aber den späten Ausgleich durch eine Fehlerkette.

Torfolge: 1:0 Michael Reinheimer (22.), 1:1 Sören Kolmer (32.), 2:1 Tim Kolthoff (34.), 2:2 Tim Löffler (36.), 3:2 Kolthoff (47.), 3:3 Löffler (53.), 3:4 Kolmer (79.), 4:4 Stiemme (81.).

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
1
1
Abpfiff

Christin Ruff (5.) brachte die Spvgg schnell in Führung. Sandbachs Routinier Siegfried Eisele (17.) egalisierte noch vor dem Seitenwechsel. Wirklich überzeugen konnte die Partie Sandbachs Sportlichen Leiter Silvino Rodrigues nicht: Als „zähes und mittelmäßiges Spiel“ bezeichnete er die Darbietung.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
1
1
Abpfiff

In der ersten Hälfte war der Gastgeber, die spielerisch bessere Mannschaft, führte auch durch das frühe Tor von Anton Mares (4.) verdient. Nach der Pause kam Hetzbach über den Kampf immer besser ins Spiel und egalisierte durch Lukas Jäger (55.). Leistungsgerecht soll das 1:1 am Ende gewesen sein.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
1
4
Abpfiff

Noah Neff (14.) sowie Andreas Brenner (41.) schossen den besseren VfR zur Halbzeit in Front. Als erneut Neff (68.) und Selman Bakla (80.) für die Gäste nachlegten, war die Messe gelesen. Der Anschluss von Fatih Yarar (82.) hatte nur noch kosmetische Wirkung. „Wir sind nie wirklich ins Spiel gekommen, von daher war der VfR-Sieg absolut verdient“, sagte Jürgen Fornoff (SVL II).

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
3
0
Abpfiff

„Schon in der ersten Hälfte war es ein einseitiges Spiel, in dem wir durch Mikhail Antonio Tapia Silva (8.) und Daniel Studniarek (26.) in Führung lagen“, berichtete Frank Weichel von den Kurstädtern. Marko Reppe (84.) sattelte zum 3:0 drauf. „Wir haben es in der zweiten Hälfte souverän runtergespielt, weil auch der Gast nichts zuzusetzen hatte.“

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
8
0
Abpfiff

Einbahnstraßenfußball an der Waldstraße, wo die ambitionierte SSV II noch etliche Torchancen liegen ließ. „Auch in der Höhe geht unser Sieg in Ordnung“, freute sich SSV-Trainer Markus Lackner.

Die SSV-Tore markierten Markus Lackner (2., 15., 44.), Daniel Leckner (17.), Tim Spinner (22.), Tim Friedrich (36.), Yazn Kakih (45.) und Christoph Bardohl (59.).

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
5
0
Abpfiff

Der Gast lieferte zumindest in den ersten 20 Minuten eine starke Vorstellung, als sie die Rimhorner kaum aus der eigenen Hälfte kommen ließen. Die Effektivität sprach dann aber für die Platzherren, die nach Toren von Noah Tartler (10., Eigentor) und Nils Ebke (42.) zum Seitenwechsel in Führung lagen. Letztlich war es die nachlassende Haingrunder Kraft, die Rimhorn zum klaren Heimsieg nutzte. Daniel Becker (55.), Pedro Gomes (57.) und Remzi Cucu (65.) trafen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
1
2
Abpfiff

Luca Schauber (15., 62.) brachte die GSV 2:0 in Front. Bastian Klar (73., Foulelfmeter) stellte den Anschluss her. Breitenbrunn überzeugte mit der spielerisch reiferen Vorstellung.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
-
-
§ Urteil