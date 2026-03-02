B-Liga: Brensbach II feiert Kantersieg Der Tabellenführer trifft acht Mal +++ So liefen die Spiele in der B-Liga Odenwald von Heidrun Nikella · Gestern, 08:00 Uhr · 0 Leser

In der B-Liga zeigte sich die SSV Brensbach mit acht erzielten Toren sehr offensivstark. (Symbolfoto) – Foto: Timo Babic

ODENWALD. Spitzenreiter SSV Brensbach II startete nach der Winterpause mit einem klaren Heimsieg in der B-Liga: Mit 8:0 distanzierten die Gersprenztaler am Sonntag Aufsteiger TSG Steinbach II. Engste Verfolger bleiben der TSV Günterfürst II und TV Hetzbach, die im direkten Duell mit 1:1 die Punkte teilten.

„Wir haben wieder einmal zu vielen liegengelassen“, so Marcus Weber (TV II). Der SVB war in der Chancenverwertung deutlich konsequenter, ermöglichte aber den späten Ausgleich durch eine Fehlerkette.

Torfolge: 1:0 Michael Reinheimer (22.), 1:1 Sören Kolmer (32.), 2:1 Tim Kolthoff (34.), 2:2 Tim Löffler (36.), 3:2 Kolthoff (47.), 3:3 Löffler (53.), 3:4 Kolmer (79.), 4:4 Stiemme (81.).

Christin Ruff (5.) brachte die Spvgg schnell in Führung. Sandbachs Routinier Siegfried Eisele (17.) egalisierte noch vor dem Seitenwechsel. Wirklich überzeugen konnte die Partie Sandbachs Sportlichen Leiter Silvino Rodrigues nicht: Als „zähes und mittelmäßiges Spiel“ bezeichnete er die Darbietung.

In der ersten Hälfte war der Gastgeber, die spielerisch bessere Mannschaft, führte auch durch das frühe Tor von Anton Mares (4.) verdient. Nach der Pause kam Hetzbach über den Kampf immer besser ins Spiel und egalisierte durch Lukas Jäger (55.). Leistungsgerecht soll das 1:1 am Ende gewesen sein.

Noah Neff (14.) sowie Andreas Brenner (41.) schossen den besseren VfR zur Halbzeit in Front. Als erneut Neff (68.) und Selman Bakla (80.) für die Gäste nachlegten, war die Messe gelesen. Der Anschluss von Fatih Yarar (82.) hatte nur noch kosmetische Wirkung. „Wir sind nie wirklich ins Spiel gekommen, von daher war der VfR-Sieg absolut verdient“, sagte Jürgen Fornoff (SVL II).

„Schon in der ersten Hälfte war es ein einseitiges Spiel, in dem wir durch Mikhail Antonio Tapia Silva (8.) und Daniel Studniarek (26.) in Führung lagen“, berichtete Frank Weichel von den Kurstädtern. Marko Reppe (84.) sattelte zum 3:0 drauf. „Wir haben es in der zweiten Hälfte souverän runtergespielt, weil auch der Gast nichts zuzusetzen hatte.“

Einbahnstraßenfußball an der Waldstraße, wo die ambitionierte SSV II noch etliche Torchancen liegen ließ. „Auch in der Höhe geht unser Sieg in Ordnung“, freute sich SSV-Trainer Markus Lackner. Die SSV-Tore markierten Markus Lackner (2., 15., 44.), Daniel Leckner (17.), Tim Spinner (22.), Tim Friedrich (36.), Yazn Kakih (45.) und Christoph Bardohl (59.).

Der Gast lieferte zumindest in den ersten 20 Minuten eine starke Vorstellung, als sie die Rimhorner kaum aus der eigenen Hälfte kommen ließen. Die Effektivität sprach dann aber für die Platzherren, die nach Toren von Noah Tartler (10., Eigentor) und Nils Ebke (42.) zum Seitenwechsel in Führung lagen. Letztlich war es die nachlassende Haingrunder Kraft, die Rimhorn zum klaren Heimsieg nutzte. Daniel Becker (55.), Pedro Gomes (57.) und Remzi Cucu (65.) trafen.