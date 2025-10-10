B-Liga: Breitenbrunn will Spitzenreiter stürzen

Sportdirektor Mirco Olt ist mit der Entwicklung des Kaders und der Mannschaft sehr zufrieden: "Wir haben aktuell immer zwischen 18 und 22 Mann im Training. Damit kann das Trainerteam gut umgehen und etwas Tragfähiges erarbeiten. Wir wollen unseren Spielern zukünftig noch mehr Perspektive geben und in der neuen Saison auch eine eigenständige 1/b melden", liefert Olt eine brandaktuelle Meldung. Die Entwicklung gehe derzeit nur nach oben. Chris Volk und Sebastian Hanatschek haben die GSV aus ihrem Dornröschenschlaf aufgeweckt. Die letzten Ergebnisse machen Mut: Das 5:0 gegen den SV Beerfelden bezeichnete Olt als hochverdient. Die Beerfelder hätten keine einzige Chance herausgespielt. Auch das 3:0 zur Pause war verdient. Breitenbrunn lieferte eine geschlossene Mannschaftsleistung und überzeugte mit entschlossenem Auftreten, ganz besonders im Abschluss. "Wir stehen hinten mit unserem Spielertrainer Volk und Ehrhardt in der Innenverteidigung sehr sicher."

Das Spiel in Hetzbach war für Breitenbrunn sehr knifflig, fehlte doch mit Sebastian Hanatschek ausgerechnet der Mann, der sich im Angriff auch im Eins-gegen-eins durchsetzen kann. Erst als es der GSV gelang mit der vorderen Reihe, Hetzbach früher zu pressen und damit den A-Liga-Absteiger unter Druck zu setzen, gelangen Balleroberungen, aus denen die Breitenbrunner aber zu wenig machten. Nach dem Ausgleich wäre auch der 2:1-Siegtreffer möglich gewesen, aber da kam zu häufig der letzte Pass nicht präzise genug an. Und so blieb es bei dem schwer erkämpften 1:1 gegen einen guten Gegner. „Wir sind bereit für das Spitzenspiel am Sonntag gegen die SSV Brensbach II.“ Die Vorzeichen seien gut. „Alle Spieler werden an Bord sein“, sagt Mirco Olt. In der Woche gab es ein 0:4 im Kreispokal gegen die SG Rimhorn/Neustadt. Der Breitenbrunner Sportliche Leiter ist nun von einem Heimsieg gegen die Kreisoberliga-Reserve der Brensbacher überzeugt: „Wenn wir in dieser Partie effektiv sind, dann sollte uns ein Heimsieg gegen den aktuellen Tabellenersten gelingen.“