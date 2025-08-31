 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
In großer sportlicher Not sind Philipp Ihrig (rechts) und die B-Liga-Fußballer des TSV Bullau. Bei der SG Rimhorn/Neustadt II setzte es eine harbe 0:9-Niederlage. Archivfoto: Herbert Krämer
In großer sportlicher Not sind Philipp Ihrig (rechts) und die B-Liga-Fußballer des TSV Bullau. Bei der SG Rimhorn/Neustadt II setzte es eine harbe 0:9-Niederlage. Archivfoto: Herbert Krämer

B-Liga: Breitenbrunn landet Befreiungsschlag

Die GSV nach 4:0-Erfolg gegen Fränkisch-Crumbach II wieder Spitzenreiter +++ Der TSV Bullau bricht nach der Pause ein

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Odenwald
TV Hetzbach
Beerfelden
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Bad König/Zell II

Odenwaldkreis. In der B-Liga Odenwald gab es erneut einen Wechsel an der Spitze: Die GSV Breitenbrunn ist nach dem 4:0 gegen Fränkisch-Crumbach II wieder Tabellenführer. Punktgleich dahinter Rimhorns Reserve, die Bullau mit 9:0 distanzierte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 13:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
9
0
Abpfiff

Zumindest in der ersten Hälfte verteidigte der Gast geschickt und setzte auf sein Konterspiel. Nach dem Seitenwechsel war es Einbahnstraßenfußball, weil Bullau kräftemäßig abbaute und noch sieben Gegentreffer einstecken musste. Die Rimhorner Tore markierten Pedro Gomez (2.), Kenan Cot (17.), Nils Häbner (48., 69.), Sidar Akbayir (51., 71.), Eigentor der Gäste (60.), Nils Ebke (80.), Leon Zang (85.).

Heute, 13:00 Uhr
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
4
2
Abpfiff

Steinbach versteckte sich nicht in Rothenberg, glich einen 0:2-Rückstand aus. Dennoch: „Wir waren die bessere Mannschaft mit den klareren Chancen“, verriet Fabian Götz. Die Gäste bauten im zweiten Durchgang immer deutlicher ab, und somit ging der Rothenberger Erfolg in Ordnung. Torfolge: 1:0 Tom Bulling (12.), 2:0 Fabian Wien (20.), 2:1 Albin Lulaj (25.), 2:2 Recel Aktürk (36.), 3:2 Bulling (41.), 4:2 Josip Balukcic (75.).

Heute, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
6
2
Abpfiff

Die Kurstädter erwischten den besseren Start, führten schnell mit 1:0. „Das hat uns aber nicht beeindruckt. Nach einer halben Stunde agierte unsere Mannschaft überlegen und drehte das Spiel“, so Holger Sievers (VfL). Obwohl der Gast mit viel Einsatz dagegenhielt und nie aufsteckte, ging der Michelstädter Erfolg aber auch in der Höhe in Ordnung. Torfolge: 0:1 Philipp Heusel (7.), 1:1 Patrick Wamser (23.), 2:1, 3:1 Leon Gürtler (27./FE, 31.), 4:1 Peter Junge (53.), 5:1 Wamser (59.), 5:2 Luka Jung (74.), 6:2 Megharni (87.).

Gestern, 15:30 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
2
3
Abpfiff

Die Kinzigtaler enttäuschten bislang, doch diesmal lieferte die Spielgemeinschaft eine effektive Vorstellung, führte durch Marcel Didlof (10.), Pascal Stummer (54.) sowie wiederum Didlof (81.) mit 3:1. „Die Spvgg. besaß drei Chancen, und die hat sie konsequent genutzt“, sagte Florian Beisel (TV). Hetzbach mobilisierte alle Kräfte, aber die Tore von Patrick Cosic (25.) und Maximilian Berg (90.+1) reichten nicht.

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
1
0
Abpfiff

Kevin Zühlow war es, der in der 71. Minute das einzige Tor erzielte. Sandbach präsentierte sich spielerisch bemerkenswert stark, während die Platzherren über den Kampf kamen und nicht unverdient die Punkte holten.

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
3
1
Abpfiff

Der VfR spielte die besseren Chancen heraus. Daniel Breitwieser brachte seine Vorderleute immer wieder in gute Schusspositionen und war der entscheidende Mann. Der SVB überzeugte kämpferisch und steckte nie auf. Tore: Noah Neff (7.), Simon Strauß (53.) und Bilal Majdalawi (62.) trafen für den VfR.

Heute, 15:00 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
4
0
Abpfiff

Niko Greim (5.), Lars Ehrhardt (21.), Lucas Panse (47.) und Mohammad Sabbagh (63.) sorgten für einen Befreiungsschlag, nachdem der Spitzenreiter zuletzt schwächelte. In der 9. Minute scheiterte die GSV zudem mit einem Foulelfmeter.

Heute, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
4
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Robin Fischer (20.), 1:1 Aaron Risch (23.), 1:2 Maximilian Schröder (32.)1:3 Robin Heilmann (48., Foulelfmeter), 1:4 Maximilian Schröder (51.), 2:4 und 3:4 Risch (54., 62.), 4:4 Maximilian Gessner (68.).



Aufrufe: 031.8.2025, 19:15 Uhr
Heidrun NikellaAutor