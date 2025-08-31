B-Liga: Breitenbrunn landet Befreiungsschlag

Odenwaldkreis. In der B-Liga Odenwald gab es erneut einen Wechsel an der Spitze: Die GSV Breitenbrunn ist nach dem 4:0 gegen Fränkisch-Crumbach II wieder Tabellenführer. Punktgleich dahinter Rimhorns Reserve, die Bullau mit 9:0 distanzierte.

Zumindest in der ersten Hälfte verteidigte der Gast geschickt und setzte auf sein Konterspiel. Nach dem Seitenwechsel war es Einbahnstraßenfußball, weil Bullau kräftemäßig abbaute und noch sieben Gegentreffer einstecken musste. Die Rimhorner Tore markierten Pedro Gomez (2.), Kenan Cot (17.), Nils Häbner (48., 69.), Sidar Akbayir (51., 71.), Eigentor der Gäste (60.), Nils Ebke (80.), Leon Zang (85.).

Steinbach versteckte sich nicht in Rothenberg, glich einen 0:2-Rückstand aus. Dennoch: „Wir waren die bessere Mannschaft mit den klareren Chancen“, verriet Fabian Götz. Die Gäste bauten im zweiten Durchgang immer deutlicher ab, und somit ging der Rothenberger Erfolg in Ordnung. Torfolge: 1:0 Tom Bulling (12.), 2:0 Fabian Wien (20.), 2:1 Albin Lulaj (25.), 2:2 Recel Aktürk (36.), 3:2 Bulling (41.), 4:2 Josip Balukcic (75.).

Die Kurstädter erwischten den besseren Start, führten schnell mit 1:0. „Das hat uns aber nicht beeindruckt. Nach einer halben Stunde agierte unsere Mannschaft überlegen und drehte das Spiel“, so Holger Sievers (VfL). Obwohl der Gast mit viel Einsatz dagegenhielt und nie aufsteckte, ging der Michelstädter Erfolg aber auch in der Höhe in Ordnung. Torfolge: 0:1 Philipp Heusel (7.), 1:1 Patrick Wamser (23.), 2:1, 3:1 Leon Gürtler (27./FE, 31.), 4:1 Peter Junge (53.), 5:1 Wamser (59.), 5:2 Luka Jung (74.), 6:2 Megharni (87.).

Die Kinzigtaler enttäuschten bislang, doch diesmal lieferte die Spielgemeinschaft eine effektive Vorstellung, führte durch Marcel Didlof (10.), Pascal Stummer (54.) sowie wiederum Didlof (81.) mit 3:1. „Die Spvgg. besaß drei Chancen, und die hat sie konsequent genutzt“, sagte Florian Beisel (TV). Hetzbach mobilisierte alle Kräfte, aber die Tore von Patrick Cosic (25.) und Maximilian Berg (90.+1) reichten nicht.

Kevin Zühlow war es, der in der 71. Minute das einzige Tor erzielte. Sandbach präsentierte sich spielerisch bemerkenswert stark, während die Platzherren über den Kampf kamen und nicht unverdient die Punkte holten.

Der VfR spielte die besseren Chancen heraus. Daniel Breitwieser brachte seine Vorderleute immer wieder in gute Schusspositionen und war der entscheidende Mann. Der SVB überzeugte kämpferisch und steckte nie auf. Tore: Noah Neff (7.), Simon Strauß (53.) und Bilal Majdalawi (62.) trafen für den VfR.

Niko Greim (5.), Lars Ehrhardt (21.), Lucas Panse (47.) und Mohammad Sabbagh (63.) sorgten für einen Befreiungsschlag, nachdem der Spitzenreiter zuletzt schwächelte. In der 9. Minute scheiterte die GSV zudem mit einem Foulelfmeter.

Tore: 0:1 Robin Fischer (20.), 1:1 Aaron Risch (23.), 1:2 Maximilian Schröder (32.)1:3 Robin Heilmann (48., Foulelfmeter), 1:4 Maximilian Schröder (51.), 2:4 und 3:4 Risch (54., 62.), 4:4 Maximilian Gessner (68.).





