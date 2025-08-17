 2025-08-14T11:39:53.462Z

B-Liga: Breitenbrunn kassiert späten Dämpfer

Der Tabellenführer führt 2:0, muss sich am Ende aber mit einem Punkt zufriedengeben

Kreisliga B Odenwald
Brensbach II
Fr.-Crumbach II

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn bleibt trotz des unglücklichen 2:2 bei Aufsteiger TSG Steinbach II an der Spitze der Kreisliga B. Überraschungsmannschaft ist der SV Lützel-Wiebelsbach II, der im zweiten Spiel den zweiten Sieg einfuhr und in der Spitzengruppe rangiert.

Heute, 13:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
7
1
Abpfiff

„Starke Leistung“, bezeichnete SSV-Trainer Markus Lackner die Vorstellung seiner Schützlinge im Derby. Die Anfangsminuten habe die SSV II etwas verschlafen, danach wurde es aber immer zielstrebiger und souveräner. Torfolge: 1:0 Markus Lackner (2.), 1:1 Michel Reinheimer (4.), 2:1 Lukas Kaffenberger (13.), 3:1 Markus Lackner (22.), 4:1 Cem Aygün (31.), 5:1 Marvin Kiefel (48.), 6:1 Yasn Kaki (80.), 7:1 Markus Lackner (8.).

Heute, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
5
1
Abpfiff

„Der Sieg geht auch in der Klarheit in Ordnung, wir agierten spielbestimmend, über weite Strecken war es sogar überlegen. Auch der 1:4-Anschlusstreffer rüttelte nicht mehr am VfL-Sieg“, erklärte Holger Sievers. Torfolge: 1:0 Patrick Wamßer (13.), 2:0 Jason Wins (32.), 3:0 David Lamos (42.), 4:0 Patrick Wamßer (53.), 4:1 (74.), 5:1 David Lamos (79.).

Heute, 13:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
2
2
Abpfiff

Rene Reinhard (15.) und Christopher Volk (44.) brachten den Spitzenreiter in Führung. Ein unglückliches Eigentor von GSV-Innenverteidiger Riccardo Billinger (76.) und ein ganz spätes Tor von Manuel Merino (90.+3) bescherten dem Aufsteiger einen glücklichen, aber nicht unverdienten Punkt.

Heute, 15:00 Uhr
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
5
2
Abpfiff

Dominik Foshag (SGR): „Es war in der ersten Hälfte eine zerfahrene Partie, dennoch führten wir. Nach der Pause haben wir unsere Chancen konsequent genutzt. Bullau war hinten zu anfällig.“ Torfolge: 1:0 Nils Schmidt (11.), 2:0 Leon Schäfer (37.), 3:0 Paul Ihrig (46.), 4:0 Leon Schäfer (48.), 4:1 Marvin Nagel (49.), 5:1 Leon Schäfer (58.), 5:2 Bastian Klar (85. FE).

Heute, 15:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
2
0
Abpfiff

Jörg Schwinn (42., ein Strahl aus 25 Meter), und Selami Yeyin (61.) bescheren dem A-Liga-Absteiger einen verdienten Heimsieg. Florian Beisel dazu: „Ausschlaggebend war unsere konzentrierte Vorstellung in der Defensive. Wir haben alles gut weg verteidigt, auch die zwei guten Gästechancen.“

Heute, 15:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
1
3
Abpfiff

„Das war trotz der Niederlage unsere bislang beste Saisonleistung“, charakterisierte Martin Büchner. Der Gast trat überzeugend auf und letztlich war die Niederlage auch unglücklich. Tore: 0:1 Philipp Strat (5.), 1:1 Sven Klammer (40.) 1:2 Robin Heilmann (58+.), 1:3 Fischer (90.).

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
6
1
Abpfiff

Nur anfangs tat sich der VfR schwer, mit den engagierten Gästen. Nach der Pause entwickelte Würzberg eine klare Überlegenheit. Torfolge: 1:0 Majdalawi (35.), 2:0 Ghanam (36.), 3:0 Majdalawi (38.), 3:1 Stummer (45., FE), 4:1 Breitwieser (52.), 5:1 und 6:1 Ghanam (54., 58.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
2
4
Abpfiff

„Wir fanden gut ins Spiel, verloren aber zu schnell unsere spielerische Linie“, sagte Robin Hemberger zum 2:4 gegen den SVL II. Der Gast war cleverer in der Chancenverwertung. Torfolge: 1:0 Meles (5.), 1:1 Alpa Ince (17.), 1:2 Boris Knust (51.), 2:2 Leon Stumpf (65., Freistoß), 2:3 Fatih Yarar (82.), 2:4 Serdar Sankactar (90.+2).

Heute, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
0
6
Abpfiff

Marko Reppe, Dennis Tschesnokow, Luka Jung, Hugin Koros und zweimal Philippe Heusel schossen die Kurstädter zum Sieg..



