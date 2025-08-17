GSV-Trainer Chris Volk Foto: Fupa/Riccardo Billinger

B-Liga: Breitenbrunn kassiert späten Dämpfer Der Tabellenführer führt 2:0, muss sich am Ende aber mit einem Punkt zufriedengeben Verlinkte Inhalte Kreisliga B Odenwald Brensbach II Fr.-Crumbach II

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn bleibt trotz des unglücklichen 2:2 bei Aufsteiger TSG Steinbach II an der Spitze der Kreisliga B. Überraschungsmannschaft ist der SV Lützel-Wiebelsbach II, der im zweiten Spiel den zweiten Sieg einfuhr und in der Spitzengruppe rangiert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach II TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach II 7 1 Abpfiff „Starke Leistung“, bezeichnete SSV-Trainer Markus Lackner die Vorstellung seiner Schützlinge im Derby. Die Anfangsminuten habe die SSV II etwas verschlafen, danach wurde es aber immer zielstrebiger und souveräner. Torfolge: 1:0 Markus Lackner (2.), 1:1 Michel Reinheimer (4.), 2:1 Lukas Kaffenberger (13.), 3:1 Markus Lackner (22.), 4:1 Cem Aygün (31.), 5:1 Marvin Kiefel (48.), 6:1 Yasn Kaki (80.), 7:1 Markus Lackner (8.).

„Der Sieg geht auch in der Klarheit in Ordnung, wir agierten spielbestimmend, über weite Strecken war es sogar überlegen. Auch der 1:4-Anschlusstreffer rüttelte nicht mehr am VfL-Sieg“, erklärte Holger Sievers. Torfolge: 1:0 Patrick Wamßer (13.), 2:0 Jason Wins (32.), 3:0 David Lamos (42.), 4:0 Patrick Wamßer (53.), 4:1 (74.), 5:1 David Lamos (79.).

Rene Reinhard (15.) und Christopher Volk (44.) brachten den Spitzenreiter in Führung. Ein unglückliches Eigentor von GSV-Innenverteidiger Riccardo Billinger (76.) und ein ganz spätes Tor von Manuel Merino (90.+3) bescherten dem Aufsteiger einen glücklichen, aber nicht unverdienten Punkt.

Dominik Foshag (SGR): „Es war in der ersten Hälfte eine zerfahrene Partie, dennoch führten wir. Nach der Pause haben wir unsere Chancen konsequent genutzt. Bullau war hinten zu anfällig.“ Torfolge: 1:0 Nils Schmidt (11.), 2:0 Leon Schäfer (37.), 3:0 Paul Ihrig (46.), 4:0 Leon Schäfer (48.), 4:1 Marvin Nagel (49.), 5:1 Leon Schäfer (58.), 5:2 Bastian Klar (85. FE).

Jörg Schwinn (42., ein Strahl aus 25 Meter), und Selami Yeyin (61.) bescheren dem A-Liga-Absteiger einen verdienten Heimsieg. Florian Beisel dazu: „Ausschlaggebend war unsere konzentrierte Vorstellung in der Defensive. Wir haben alles gut weg verteidigt, auch die zwei guten Gästechancen.“

„Das war trotz der Niederlage unsere bislang beste Saisonleistung“, charakterisierte Martin Büchner. Der Gast trat überzeugend auf und letztlich war die Niederlage auch unglücklich. Tore: 0:1 Philipp Strat (5.), 1:1 Sven Klammer (40.) 1:2 Robin Heilmann (58+.), 1:3 Fischer (90.).

Nur anfangs tat sich der VfR schwer, mit den engagierten Gästen. Nach der Pause entwickelte Würzberg eine klare Überlegenheit. Torfolge: 1:0 Majdalawi (35.), 2:0 Ghanam (36.), 3:0 Majdalawi (38.), 3:1 Stummer (45., FE), 4:1 Breitwieser (52.), 5:1 und 6:1 Ghanam (54., 58.).

„Wir fanden gut ins Spiel, verloren aber zu schnell unsere spielerische Linie“, sagte Robin Hemberger zum 2:4 gegen den SVL II. Der Gast war cleverer in der Chancenverwertung. Torfolge: 1:0 Meles (5.), 1:1 Alpa Ince (17.), 1:2 Boris Knust (51.), 2:2 Leon Stumpf (65., Freistoß), 2:3 Fatih Yarar (82.), 2:4 Serdar Sankactar (90.+2).