B-Liga: Breitenbrunn erobert Tabellenspitze

Neu an der Tabellenspitze der B-Liga: Der GSV Breitenbrunn. – Foto: Carsten Koch

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn nutzte in der B-Liga den Patzer des VfL Michelstadt II und kletterte an die Spitze. Punktgleich dahinter ist die SSV Brensbach II.

„Bullau war heute chancenlos, unsere Mannschaft lieferte über die gesamte Distanz eine überlegene Vorstellung“, berichtete Bernd Helfer (SVL). Für den SVL II trafen Christoph Raab (21.), Kevin Drexler (26.), Osman Agca (68.) und Jan Zobel (83., Foulelfmeter).

Für Gerhard Achatzi (SGS) war Bad König die bessere Mannschaft, weil sie schon in der ersten Hälfte feldüberlegen und mit den hochkarätigeren Chancen ausgestattet war: „Wir kamen nach dem Seitenwechsel zwar besser ins Spiel, doch die Kurstädter blieben gefährlich. Unser Schlussmann Marco Saul verhinderte Schlimmeres.“ Tore: Jonas Harling (6.), Nino Lorei (30.) und Kai Rodemich (52.).

Sascha Vetter (TSV) meinte: „Bereits in der ersten Hälfte führten wir verdient. Nach der Pause war Würzbergs Engagement größer, aber Hendrik Schröder (68.) parierte einen VfR-Foulelfmeter und verhinderte damit den wohl spielentscheidenden 1:2-Anschlusstreffer.“ Anton Mares (18., Foulelfmeter) und Robin Fischer (45.+4., 78.) besorgten die TSV-Tore. Ammar Ghanam (VfR) sah die Gelb-Rote Karte (68.).

Nach Ansicht Markus Lackners fehlte dem Spiel seiner Brensbacher in der ersten Hälfte die Effizienz und auch die Fehlpassquote war zu hoch. Danach aber lief es beim Aufstiegskandidaten, der mit seiner Vehemenz Haingrund in ein Debakel stürzte. Tore: Kakih Yazn (31., 69., 73.), Cem Aygün (55., 63.) Fabio Capone (80.) sowie Daniel Schmidt (86.).

„Gerechtes Unentschieden“, sagte Marcus Weber (TV). Beide Mannschaften schenkten sich nichts, kamen zu reichlich Chancen, fanden aber nie richtig in ihren Rhythmus. Tore: 0:1 Johannes Wassner (10.), 1:1 Silas Faubel (12.), 1:2 Melvin Kroll (33.), 2:2 Carsten Hofmann (70.).

Marco Fitzenreuter (2.), Christopher Volk (39.) und Luca Schauber (51.) brachten die GSV klar in Front. Maximilian Schultis (87.) traf zum 1:3. „Die GSV wollte und hatte mehr den Ball sowie die besseren Chancen. Verdienter Sieg“, meinte Martin Büchner (SG).

„Unsere Mannschaft trat läuferisch stark auf und war auch in den Zweikämpfen durchsetzungsfähiger. Wir haben Rothenberg nie zur Entfaltung kommen lassen“, übermittelte Florian Beisel (TVH). Die Hetzbacher Tore markierten Jörg Schwinn (5., 59.), Lukas Jäger (16.), Sören Schmeer (38.), Patrick Cosic (42.), Simon Koch (45., Eigentor). Paul Ihrig (85.) besorgte den Gegentreffer.

„Unser Spiel war heute aus einem Guss“, sagte Robin Hemberger (SV). Nur in der zweiten Hälfte hatte der bisherige Spitzenreiter eine Drangphase. Tore: 1:0 Benjamin Jukic (12.), 2:0 Tim Löffler (18.), 3:0 Sören Kollmer (34.), 3:1 Patrick Wamsser (51.), 4:1 Tim Löffler (90.+2).