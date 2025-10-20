 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Neu an der Tabellenspitze der B-Liga: Der GSV Breitenbrunn.
Neu an der Tabellenspitze der B-Liga: Der GSV Breitenbrunn. – Foto: Carsten Koch

B-Liga: Breitenbrunn erobert Tabellenspitze

Brensbach II und Hetzbach siegen klar +++ VfL Michelstadt II patzt in Beerfelden

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn nutzte in der B-Liga den Patzer des VfL Michelstadt II und kletterte an die Spitze. Punktgleich dahinter ist die SSV Brensbach II.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
4
0
Abpfiff

„Bullau war heute chancenlos, unsere Mannschaft lieferte über die gesamte Distanz eine überlegene Vorstellung“, berichtete Bernd Helfer (SVL). Für den SVL II trafen Christoph Raab (21.), Kevin Drexler (26.), Osman Agca (68.) und Jan Zobel (83., Foulelfmeter).

Gestern, 13:00 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
0
3
Abpfiff

Für Gerhard Achatzi (SGS) war Bad König die bessere Mannschaft, weil sie schon in der ersten Hälfte feldüberlegen und mit den hochkarätigeren Chancen ausgestattet war: „Wir kamen nach dem Seitenwechsel zwar besser ins Spiel, doch die Kurstädter blieben gefährlich. Unser Schlussmann Marco Saul verhinderte Schlimmeres.“ Tore: Jonas Harling (6.), Nino Lorei (30.) und Kai Rodemich (52.).

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
3
0
Abpfiff

Sascha Vetter (TSV) meinte: „Bereits in der ersten Hälfte führten wir verdient. Nach der Pause war Würzbergs Engagement größer, aber Hendrik Schröder (68.) parierte einen VfR-Foulelfmeter und verhinderte damit den wohl spielentscheidenden 1:2-Anschlusstreffer.“ Anton Mares (18., Foulelfmeter) und Robin Fischer (45.+4., 78.) besorgten die TSV-Tore. Ammar Ghanam (VfR) sah die Gelb-Rote Karte (68.).

Gestern, 13:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
7
0
Abpfiff

Nach Ansicht Markus Lackners fehlte dem Spiel seiner Brensbacher in der ersten Hälfte die Effizienz und auch die Fehlpassquote war zu hoch. Danach aber lief es beim Aufstiegskandidaten, der mit seiner Vehemenz Haingrund in ein Debakel stürzte. Tore: Kakih Yazn (31., 69., 73.), Cem Aygün (55., 63.) Fabio Capone (80.) sowie Daniel Schmidt (86.).

Gestern, 14:00 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
2
2
Abpfiff

„Gerechtes Unentschieden“, sagte Marcus Weber (TV). Beide Mannschaften schenkten sich nichts, kamen zu reichlich Chancen, fanden aber nie richtig in ihren Rhythmus. Tore: 0:1 Johannes Wassner (10.), 1:1 Silas Faubel (12.), 1:2 Melvin Kroll (33.), 2:2 Carsten Hofmann (70.).

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
1
3
Abpfiff

Marco Fitzenreuter (2.), Christopher Volk (39.) und Luca Schauber (51.) brachten die GSV klar in Front. Maximilian Schultis (87.) traf zum 1:3. „Die GSV wollte und hatte mehr den Ball sowie die besseren Chancen. Verdienter Sieg“, meinte Martin Büchner (SG).

Gestern, 15:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
6
1
Abpfiff

„Unsere Mannschaft trat läuferisch stark auf und war auch in den Zweikämpfen durchsetzungsfähiger. Wir haben Rothenberg nie zur Entfaltung kommen lassen“, übermittelte Florian Beisel (TVH). Die Hetzbacher Tore markierten Jörg Schwinn (5., 59.), Lukas Jäger (16.), Sören Schmeer (38.), Patrick Cosic (42.), Simon Koch (45., Eigentor). Paul Ihrig (85.) besorgte den Gegentreffer.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
4
1
Abpfiff

„Unser Spiel war heute aus einem Guss“, sagte Robin Hemberger (SV). Nur in der zweiten Hälfte hatte der bisherige Spitzenreiter eine Drangphase. Tore: 1:0 Benjamin Jukic (12.), 2:0 Tim Löffler (18.), 3:0 Sören Kollmer (34.), 3:1 Patrick Wamsser (51.), 4:1 Tim Löffler (90.+2).

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
0
4
Abpfiff

Nils Ebke (13.), Spyridon Kousis (84.), Dominik Hallstein (88.) sowie Pierre Andrade (90.+2) schossen die Rimhorner zum Sieg. „Wir trafen mal wieder nicht das Tor“, kommentierte Christian Thiel (SG).



