B-Liga: Breitenbrunn bleibt an der Spitze

Bei den Spielern von GSV Breitenbrunn geht es aktuell nur nach vorne. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Odenwaldkreis. In der Kreisliga B hat die GSV Breitenbrunn am Mittwochabend den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Drei Zähler dahinter liegen die SG Rimhorn/Neustadt II und der TSV Günterfürst II.

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr TSV Günterfürst Günterfürst II SV Beerfelden Beerfelden 7 1 Abpfiff

Oliver Naas (TSV): „Beerfelden war nur mit dem ersten Angriff gefährlich, der auch prompt zum Rückstand geführt hat. Danach haben wir überlegt und souverän gespielt.“ Nils Paulus (3.) traf für den SVB, Jan Steinhilber (4.,23., 60.) Philipp Köbler (18., 29.), Maximilian Schröder (20.) und Philipp Koch (86.) für den Gastgeber, der die Beerfelder immer kontrollierte und auch in der Höhe verdient siegte.

Nikolas Vieira (62.) traf für Kinzigtal, Izudin Preljevic (73.) und Silas Faubel (84.) spät für den TV II. Die Platzherren sahen sich durch eine Schiedsrichterentscheidung benachteiligt. Im der ausgeglichenen Partie übersah der Unparteiische einen Ball, der bereits die Torlinie überschritten hatte.

Serdar Sancaktar (12., 37.) schoss den SVL II zum Sieg. Gleich vier Akteure (jeweils zwei) schickte der Referee vorzeitig zum Duschen. „Wir haben das Geschehen ganz klar bestimmt. Der Sieg ist verdient“, sagte Bernd Helfer.

Rafael Deitrich (31.), Nico Greim (43, mit einem Heber), Sebastian Hanatschek (46.) und Reine Reinhard (65.) legten für die GSV vor. „Wir waren gut im Spiel, Rimhorn hatte nur wenig entgegenzusetzen. Die GSV hat noch weitere hochkarätige Chancen liegengelassen“, so Breitenbrunns Mirco Olt.