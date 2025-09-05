 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Bei den Spielern von GSV Breitenbrunn geht es aktuell nur nach vorne.
Bei den Spielern von GSV Breitenbrunn geht es aktuell nur nach vorne. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

B-Liga: Breitenbrunn bleibt an der Spitze

Im Wochenspiel der B-Liga Odenwald feiert die GSV einen klaren Heimsieg +++ Ärger in Ober-Kinzig

Odenwaldkreis. In der Kreisliga B hat die GSV Breitenbrunn am Mittwochabend den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Drei Zähler dahinter liegen die SG Rimhorn/Neustadt II und der TSV Günterfürst II.

Oliver Naas (TSV): „Beerfelden war nur mit dem ersten Angriff gefährlich, der auch prompt zum Rückstand geführt hat. Danach haben wir überlegt und souverän gespielt.“ Nils Paulus (3.) traf für den SVB, Jan Steinhilber (4.,23., 60.) Philipp Köbler (18., 29.), Maximilian Schröder (20.) und Philipp Koch (86.) für den Gastgeber, der die Beerfelder immer kontrollierte und auch in der Höhe verdient siegte.

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
1
2
Abpfiff

Nikolas Vieira (62.) traf für Kinzigtal, Izudin Preljevic (73.) und Silas Faubel (84.) spät für den TV II. Die Platzherren sahen sich durch eine Schiedsrichterentscheidung benachteiligt. Im der ausgeglichenen Partie übersah der Unparteiische einen Ball, der bereits die Torlinie überschritten hatte.

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
2
0
Abpfiff

Serdar Sancaktar (12., 37.) schoss den SVL II zum Sieg. Gleich vier Akteure (jeweils zwei) schickte der Referee vorzeitig zum Duschen. „Wir haben das Geschehen ganz klar bestimmt. Der Sieg ist verdient“, sagte Bernd Helfer.

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
4
2
Abpfiff

Rafael Deitrich (31.), Nico Greim (43, mit einem Heber), Sebastian Hanatschek (46.) und Reine Reinhard (65.) legten für die GSV vor. „Wir waren gut im Spiel, Rimhorn hatte nur wenig entgegenzusetzen. Die GSV hat noch weitere hochkarätige Chancen liegengelassen“, so Breitenbrunns Mirco Olt.

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
6
2
Abpfiff

Marcel Bondes (4.), Patrick Cosic (34., 62.), Lucas Löb (72.) und Jörg Schwinn (89.) machten für den TVH alles klar. Max Neumeuer (44.) sowie Melvin Koll (78.) trafen für Aufsteiger Steinbach II. Der TVH hatte zunächst die höheren Spielanteile und hielt später dem Steinbacher Druck der zweiten Hälfte stand. „Es war eine starke Abwehrleistung von unserer Hintermannschaft“, befand Florian Beisel (TVH).



