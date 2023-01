B-Liga: Bloß keine erneute Zittersaison erleben Nach schwieriger Phase ist für Kirschhausen in dieser Saison ein einstelliger Tabellenplatz drin

KIRSCHHAUSEN. Recht ordentlich verlief die Saison bislang für den B-Ligisten SV Kirschhausen. Musste die Mannschaft in der Spielzeit 2021/22 um den Klassenerhalt bangen, findet sie sich aktuell mit 22 Punkten auf Tabellenplatz neun wieder. 13 Punkte vor der Abstiegszone, aber auch neun Punkte hinter der Aufstiegsregion.

Anspruch und Wirklichkeit: Nach der Zittersaison ging es Trainer Miguel da Silva darum, die Mannschaft zu stabilisieren und die Spieler fit zu machen. „Der Verein kam aus einer schwierigen Phase, stand bis zum Schluss im Abstiegskampf. Für mich war es wichtig, den Teamgeist wieder zu wecken und aus einem relativ kleinen Kader das Bestmögliche herauszuholen“, sagt da Silva, der weiß, dass eine bessere Punkteausbeute möglich gewesen wäre: „In einigen Spielen haben wir in den Schlussphasen unnötig Siege verspielt.“

Was war gut? In Sachen Teamgeist habe sich viel getan beim SV Kirschhausen. „In der Mannschaft kämpft Jeder für Jeden. Läuft es bei einem Spieler nicht gut, helfen die anderen“, lobt da Silva, der sich darüber freut, wie sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten präsentiert hat.

Was geht besser? Mit 35 Toren gehört der SVK, blickt man auf die Tabellenplätze eins bis zehn, zu den offensiv harmlosesten Teams der B-Liga. Daran gelte es in der Vorbereitung auf die Anfang März beginnende Rest-Saison zu arbeiten. „Gerade aus dem Mittelfeld muss mehr Durchschlagskraft entstehen. Wir müssen mehr Torgefahr entwickeln“, sagt der Trainer. Bis zum letzten Drittel spiele seine Mannschaft sehr gut, danach fehlten die Ideen. Zudem habe der SVK zu viele Elfmeter gegen sich bekommen und es versäumt, nach einer 2:1-Führung das 3:1 oder gar 4:1 nachzulegen. Die Folge: späte Punktverluste.

Wie haben die Zugänge eingeschlagen: Für die erste Mannschaft konnte Miguel da Silva mit Ramiz Ghanizadeh lediglich einen neuen Spieler begrüßen, der gleich am ersten Spieltag beim 0:3 in Riedrode die Rote Karte sah und sich auch in den folgenden Wochen und Monaten mit einigen Verletzungssorgen rumplagen musste. „Er ist ein sehr körperlicher Spieler, der seine Qualitäten durchaus gezeigt hat“, sagt da Silva.