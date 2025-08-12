B-Liga: Bleibt die GSV Breitenbrunn weiter im Fluss?

Englische Woche: Die GSV Breitenbrunn ist am Mittwochabend gefordert. – Foto: Carsten Koch

ODENWALDKREIS. Die Kreisliga B ist in dieser Saisonbeginn auf 18 Mannschaften stark. Die vom Verband vorgegebene Richtzahl für diese Klasse beträgt eigentlich 16 Teams. Das bedeutet, dass die Liga auch komplette Spieltage in der Woche abhalten muss, wenn sie nicht noch kurz vor Heiligabend spielen will. Sportlich liegt die GSV Breitenbrunn nach zwei Siegen in zwei Spielen an der Spitze. Die Latte, die die GSV am Mittwochabend gegen den spielstarken VfL Michelstadt II (Anstoß 19.30) überqueren muss, liegt allerdings besonders hoch. Mit einem Sieg wäre Breitenbrunn die Mannschaft der Stunde.

Heute, 19:30 Uhr GSV Breitenbrunn Breitenbrunn VfL Michelstadt Michelstadt II 19:30 PUSH

SG Sandbach II mit starkem Saisonstart Heute, 18:30 Uhr SV Beerfelden Beerfelden TSG Steinbach Steinbach II 18:30 PUSH

Sechs Partien stehen am Mittwochabend an, darunter auch das Spiel des SV Beerfelden gegen Aufsteiger TSG Steinbach II. Der SVB ist schwach gestartet, wurde bei der SG Sandbach II mit 2:7 richtiggehend auseinandergenommen. Die Steinbacher starteten gut und werden beim SVB sicherlich nicht chancenlos sein.

Heute, 19:00 Uhr VfR Würzberg VfR Würzberg SG Sandbach SG Sandbach II 19:00 PUSH

Der VfR Würzberg hat mit dem Sieg beim VfL II nach der Auftaktniederlage eine Reaktion gezeigt. Jetzt gastiert die mit dem Punktemaximum stark in die Spielzeit gestartete SG Sandbach II an der Hesselbacher Straße. Es ist ein offenes Spiel zu erwarten.

Und in Rai-Breitenbach empfängt die SG Hainstadt die SG Rimhorn/Neustadt II zum Lützelbacher Derby – eine schwere Aufgabe für die Platzherren gegen die Mannschaft von Trainer Niko Kotsikas. Heute, 19:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach II TSV Bullau TSV Bullau 19:00 PUSH Schwierig wird es auch für den TSV Bullau bei der SSV Brensbach II. 4:18 Tore aus den ersten beiden Spielen sorgen für Ernüchterung bei der Mannschaft aus dem Erbacher Stadtteil.

Heute, 19:00 Uhr Spvgg Kinzigtal Kinzigtal TSV Günterfürst Günterfürst II 19:00 live PUSH