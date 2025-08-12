 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligavorschau
Englische Woche: Die GSV Breitenbrunn ist am Mittwochabend gefordert.
Englische Woche: Die GSV Breitenbrunn ist am Mittwochabend gefordert. – Foto: Carsten Koch

B-Liga: Bleibt die GSV Breitenbrunn weiter im Fluss?

In der B-Liga Odenwald wartet mit dem VfL Michelstadt II ein schwerer Brocken +++ Sechs Spiele am Mittwochabend

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Odenwald
Michelstadt II
Breitenbrunn
Brensbach II
TSV Bullau
Haingrund

ODENWALDKREIS. Die Kreisliga B ist in dieser Saisonbeginn auf 18 Mannschaften stark. Die vom Verband vorgegebene Richtzahl für diese Klasse beträgt eigentlich 16 Teams. Das bedeutet, dass die Liga auch komplette Spieltage in der Woche abhalten muss, wenn sie nicht noch kurz vor Heiligabend spielen will. Sportlich liegt die GSV Breitenbrunn nach zwei Siegen in zwei Spielen an der Spitze. Die Latte, die die GSV am Mittwochabend gegen den spielstarken VfL Michelstadt II (Anstoß 19.30) überqueren muss, liegt allerdings besonders hoch. Mit einem Sieg wäre Breitenbrunn die Mannschaft der Stunde.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 19:30 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
19:30

SG Sandbach II mit starkem Saisonstart

Heute, 18:30 Uhr
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
18:30

Sechs Partien stehen am Mittwochabend an, darunter auch das Spiel des SV Beerfelden gegen Aufsteiger TSG Steinbach II. Der SVB ist schwach gestartet, wurde bei der SG Sandbach II mit 2:7 richtiggehend auseinandergenommen. Die Steinbacher starteten gut und werden beim SVB sicherlich nicht chancenlos sein.

Heute, 19:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
19:00

Der VfR Würzberg hat mit dem Sieg beim VfL II nach der Auftaktniederlage eine Reaktion gezeigt. Jetzt gastiert die mit dem Punktemaximum stark in die Spielzeit gestartete SG Sandbach II an der Hesselbacher Straße. Es ist ein offenes Spiel zu erwarten.

Heute, 19:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
19:00

Und in Rai-Breitenbach empfängt die SG Hainstadt die SG Rimhorn/Neustadt II zum Lützelbacher Derby – eine schwere Aufgabe für die Platzherren gegen die Mannschaft von Trainer Niko Kotsikas.

Heute, 19:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
19:00

Schwierig wird es auch für den TSV Bullau bei der SSV Brensbach II. 4:18 Tore aus den ersten beiden Spielen sorgen für Ernüchterung bei der Mannschaft aus dem Erbacher Stadtteil.

Heute, 19:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
19:00live

Auch der TSV Günterfürst II lieferte bislang nicht das, wozu das ansonsten gut abgestimmte Team in der Lage ist. Mit einem Günterfürster Erfolg bei der Spvgg Kinzigtal wäre man nach dem 1:5 gegen Brensbachs Reserve wieder auf Kurs. Und dann ist da ja noch die Begegnung der Breitenbrunner gegen den Talentschuppen des VfL Michelstadt II, der der GSV richtig wehtun könnte. Die Tagesform ist in dieser Begegnung von entscheidender Bedeutung.



Aufrufe: 012.8.2025, 15:30 Uhr
Thomas NikellaAutor