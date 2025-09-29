B-Liga: Blau-Gelb macht‘s wie die Eintracht

Wiesbaden. Spannend geht es in der B-Liga zu, wo Blau-Gelb die Sportvereinigung Amöneburg in einem turbulenten Spiel mit 6:3 bezwang. Der Spielverlauf erinnerte an den 6:4-Sieg der Eintracht in Gladbach.

Blau-Gelb ging nach Toren von Kevin Koppen (2), Johannes Freudenreich, Anas Hassan und Michel Korth nach 45 Minuten quasi als sicherer Sieger in die Kabine. „Ich bin selbst Eintracht-Fan und mein erster Gedanke nach dem 5:1 war: Bitte nicht nochmal“, gab Blau Gelb-Vorsitzender Patrick Hüthwohl mit einem Schmunzeln zu. Amöneburg kam nach den Treffern von Zakari Toure (2) und Joel Knight tatsächlich nochmal auf 5:3 heran. Nach dem erneuten Tor von Michel Korth fehlte letztlich nur noch ein Treffer zur Eintracht-Ergebniskopie.

Bisschen wie Gladbach gegen Eintracht in der B-Liga

Die erfolgreichen Aufsteiger (Munzur 4:0 bei Italia, Kostheim 05 8:1 bei Schierstein 08 II/VfR spielfrei) bilden das Spitzentrio der Liga und lauern auf den Durchmarsch. VfR gegen Blau-Gelb heißt es nun am Sonntag (15 Uhr) im Verfolgerduell – eine prima Spielplan-Fügung für die Rivalen von der Rheinhöhe.

Die Partien des Spieltags im Überblick: