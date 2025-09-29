 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Der SV Blau-Gelb siegte in Amöneburg und trifft nun im Derby auf den VfR.
Der SV Blau-Gelb siegte in Amöneburg und trifft nun im Derby auf den VfR. – Foto: Willi Roth (Archiv)

B-Liga: Blau-Gelb macht‘s wie die Eintracht

SV macht es gegen die SpVgg. Amöneburg nochmal spannend +++ Starke Aufsteiger

Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. Spannend geht es in der B-Liga zu, wo Blau-Gelb die Sportvereinigung Amöneburg in einem turbulenten Spiel mit 6:3 bezwang. Der Spielverlauf erinnerte an den 6:4-Sieg der Eintracht in Gladbach.

Bisschen wie Gladbach gegen Eintracht in der B-Liga

Blau-Gelb ging nach Toren von Kevin Koppen (2), Johannes Freudenreich, Anas Hassan und Michel Korth nach 45 Minuten quasi als sicherer Sieger in die Kabine. „Ich bin selbst Eintracht-Fan und mein erster Gedanke nach dem 5:1 war: Bitte nicht nochmal“, gab Blau Gelb-Vorsitzender Patrick Hüthwohl mit einem Schmunzeln zu. Amöneburg kam nach den Treffern von Zakari Toure (2) und Joel Knight tatsächlich nochmal auf 5:3 heran. Nach dem erneuten Tor von Michel Korth fehlte letztlich nur noch ein Treffer zur Eintracht-Ergebniskopie.

Die erfolgreichen Aufsteiger (Munzur 4:0 bei Italia, Kostheim 05 8:1 bei Schierstein 08 II/VfR spielfrei) bilden das Spitzentrio der Liga und lauern auf den Durchmarsch. VfR gegen Blau-Gelb heißt es nun am Sonntag (15 Uhr) im Verfolgerduell – eine prima Spielplan-Fügung für die Rivalen von der Rheinhöhe.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
9
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
1
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
0
4
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
1
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
6
3
Abpfiff

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
19:30

