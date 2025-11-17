 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der VfB Westend unterlag beim SV Blau-Gelb mit 2:3.
Der VfB Westend unterlag beim SV Blau-Gelb mit 2:3. – Foto: Frank Abendschein

B-Liga: Blau-Gelb gewinnt Klassiker, Nebel-Abbruch in Amöneburg

Spvgg. bleibt mit null Punkten Letzter +++ Westend-Krise geht weiter +++ Künz hilft bei 05ern aus und verliert im Topspiel

Wiesbaden. Das B-Liga-Duell zwischen der Sportvereinigung Amöneburg und der Freien Turnerschaft II fiel dem Nebel zum Opfer und wurde nach der ersten Halbzeit beim Stand von 0:2 für die Freien abgebrochen. Amöneburg bleibt mit null Punkten Tabellenletzter. „Im Winter bekommen wir acht bis neun neue Spieler. Im neuen Jahr wird unsere Zeit kommen“, ist sich Amöneburgs Sportlicher Leiter Pedro Murillo sicher.

Steffen Künz hilft bei Kostheim 05 aus

Der TuS Kostheim 05 gab im Topspiel gegen den VfR eine 2:1-Pausenführung aus der Hand. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Uns fehlen am Ende einfach die Körner. Wir haben zu viele Ausfälle“, ärgerte sich Steffen Künz, der nach dem Rücktritt von Cornel Kaden interimsweise noch Regie führt, über die 2:3-Niederlage. Die Krise des VfB Westend geht auch nach dem B-Liga-Klassiker gegen Blau-Gelb weiter. Die Blau-Gelben feierten vor gut besuchter Heimkulisse ein in der Höhe verdientes 5:0. Die Rheinhöhen-Elf darf so weiter nach oben schielen.

