B-Liga: Biebesheim II steht vor schwerer Saison

Biebesheim/Goddelau. Das war deutlich: In seinem ersten Rundeneinsatz musste B-Ligist Olympia Biebesheim II am Dienstagabend gegen den TSV Goddelau II eine herbe 0:6-Niederlage hinnehmen. „Wir waren verkrampft und nervös“, sagte Olympia-Coach Aktan Ak und sah sein Team schon früh in Rückstand. Beim Stand von 0:4 erhielt auch noch Nils Suckow kurz vor der Pause die Gelb-Rote Karte (44.). „Zu zehnt haben wir uns aber dann noch ganz gut aus der Affäre gezogen“, fand Ak.

Bei Goddelau hatten Luca Thielefeldt (7.), zweimal Noah Heger (25./43.) sowie Lennart Bahrenberg (31.) bereits zur Halbzeit für eine Vier-Tore-Führung gesorgt. Farrukh Butt (55.) und Russel Maul (88.) bauten das Ergebnis dann noch auf 6:0 aus. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, stellte TSV-Trainer Patrice Heckmann fest. „Wir waren von Anfang an präsent. Aber Biebesheim hat es uns auch recht leicht gemacht.“

Olympia-Coach Aktan Ak sieht keiner einfachen Saison entgegen: „Wir haben einige Leistungsträger verloren. Deshalb wären wir mit einem Mittelfeldplatz sehr zufrieden. Und schön wäre es natürlich, wenn wir wie in den letzten Jahren wieder die beste 1b-Mannschaft der B-Liga werden könnten.“

An den achten Platz der vergangenen Saison anzuknüpfen, sei jedoch „nicht leicht“, ist dem 60-jährigen Gernsheimer klar, der bereits in sein fünftes Jahr in Biebesheim geht. Mit Celal Persilioglu und Goalgetter Emirhan Kilic musste sein Team zwei wichtige Spieler zur SKG Stockstadt ziehen lassen, die schwer zu ersetzen sind. Zudem wechselten Pascal Trautmann und Keeper Louis Kujat in die erste Mannschaft.

Immerhin konnte mit Prince Chizaram Ejiogu ein Gruppenliga-erfahrener Neuzugang für die Zehner-Position gewonnen werden, der nach einem Jahr Pause wieder einsteigt. Dazu fand sich in Timo Schmitt von SW Griesheim-Frankfurt ein erfahrener Torwart. Und Enes Arikan, der früher bei der Olympia in der Jugend gespielt hat, verstärkt das offensive Mittelfeld.

„Außerdem werden wir im Laufe der Saison zwei, drei A-Jugendliche an unsere 1b heranführen“, merkt Aktan Ak an und verweist mit Freude darauf, „dass wir einen guten Zusammenhalt mit der ersten Mannschaft haben. Wir helfen uns immer gegenseitig aus.“

TSV Goddelau II will nichts mit Abstieg zu tun haben

Konnte sich die zweite Mannschaft des TSV Goddelau in den vergangenen beiden Jahren erst in der Relegation den Klassenerhalt sichern, möchte sie nun möglichst nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. „Wir wollen früh Punkte sammeln und keinen Druck haben“, wünschte sich Heckmann eine ruhige Runde.

Dabei kann der Nachfolger von Kian Reyhani mit einem nur wenig veränderten Kader arbeiten. „Wir haben keine Abgänge. Dafür konnten wir Pascal Gorus und Kevin Lachmann reaktivieren. Und Jerome Jelloui trainiert nach seiner langen Verletzungspause wieder mit“, berichtet Heckmann, der weiterhin auch selbst auf dem Feld mitmischen wird.