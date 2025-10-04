B-Liga: Beim TV Fränkisch-Crumbach II müssen Punkte her

Odenwaldkreis. Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga B gehört mittlerweile zum täglichen Geschäft für den TV Fränkisch-Crumbach II. Weil die Liga mit 18 Mannschaften (Richtzahl 16) zu groß ist, wird es diesmal drei oder vier Mannschaften treffen, die runter müssen. Am Sonntag (13 Uhr) trifft Fränkisch-Crumbach II im Kampf um den Klassenerhalt auf den noch immer sieglosen TSV Bullau und muss dringend punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

"Im Moment sind es noch die individuellen Fehler, die uns die Punkte kosten. Wir sind aber längst nicht so chancenlos, wie es die Statistiken der vergangenen zwei Jahre belegen", so Marcus Weber, Stellvertretender Abteilungsleiter beim Turnverein. Die Mannschaft habe sich entwickelt, aber eine zweite Auswahl ist und bleibt in erster Linie Unterbau der ersten Mannschaft und dieser Aufgabe muss sie auch in dieser Spielzeit wieder gerecht werden – was ihr auch gelingt.

In die C-Klasse absteigen will bei den Rodensteinern natürlich niemand. Bereits beim 1:1 gegen Tabellenführer VfL Michelstadt II haben die Fränkisch-Crumbacher gezeigt, dass sie den Kampf um den Ligaverbleib annehmen und für eine Überraschung gut sind. Dabei lag der Turnverein schon 0:1 zurück, lieferte über die gesamte Distanz aber eine konzentrierte Leistung ab. Im Spiel bei der SG Rimhorn/Neustadt II warfen unterdessen Fehler die Rodensteiner zurück und führten so zu der 1:3-Niederlage.

Keine Verstärkungen aus der KOL-Mannschaft

Verletzungen, Krankheiten und Sperren taten ihr Übriges in den ersten Spielen der Saison. "Aber wir haben die Hoffnung, dass diese Ausfallserie einmal enden wird und wir wieder in Kaderstärke antreten können", sagt Weber. Damit die Rodensteiner Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herstellen können, müssen sie gegen Bullau unbedingt einen Heimsieg landen. Leichter gesagt, als getan: Denn an diesem Spieltag sind keine Verstärkungen aus der Kreisoberliga-Mannschaft zu erwarten, weil in dieser im Spiel gegen den TSV Höchst selbst jeder Mann gebraucht wird.





