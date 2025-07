B-Liga-Aufstieg bereits im zweiten Jahr: VfL Wuppertal gelingt Triumph

Trotz eines torlosen Remis am letzten Spieltag der Saison 2024/25 in der Kreisliga C Wuppertal & Niederberg, Gruppe 1 konnte sich der VfL Wuppertal 22 den zweiten Tabellenrang hinter Meister SV Heckinghausen sichern. Dadurch sichern sich die 22er bereits im zweiten Jahr nach der Neugründung den Aufstieg in die Kreisliga B, in der es dann in der kommenden Spielzeit an den Start geht. Ein großer Erfolg für den ganzen Verein.