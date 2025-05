B-Liga-Aufsteiger FC Welheim verstärkt sich mit Landesliga-Spieler

Ali Al Hakim kam in der laufenden Spielzeit beim VfB Bottrop nie vollends zum Zuge. Bislang kommt der 25-Jährige auf 12 Einsätze unter der Regie von Dusan Trebaljevac. Zur kommenden Saison wagt der Mittelfeldmann nun einen mutigen Schritt zurück. Es geht zum aufstrebenden FC Welheim, der jüngst die Meisterschaft in der Kreisliga B feiern durfte.

Die Verpflichtung von Ali Al Hakim dürfte von der zukünftigen A-Liga-Konkurrenz durchaus als Kampfansage aufgenommen werden. Dostlukspor Bottrop zeigt in der laufenden Saison unter anderem, dass es nicht unbedingt ein Zwischenjahr auf den neuen Niveau braucht. Hakim könnte als neuer Fixpunkt in der talentierten Truppe des FCW fungieren.

Fusioniert aus den Vereinen der Welheimer Löwen und dem FC Bottrop, startete der FC Welheimm mit einer ambitionierten Erwartungshaltung in die neue Saison . Der damals herrschende Optimismus war rückblickend absolut angebracht. Welheim machte zuletzt die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt, thront derzeit mit einem souveränen Zehn-Punkte-Vorsprung über der Konkurrenz.

Lässt der Verein noch weitere Transfers folgen?

"Er kommt weil er von der Mannschaft überzeugt ist und wir nächste Saison den attraktiven Fußball wie in dieser Saison spielen wollen. Und da wird er mit seiner Erfahrung eine große Rolle spielen", prophezeite Karakus.

In diversen Vereinen zwischen Bezirks- und Landesliga kommt Hakim mittlerweile auf 131 Einsätze. Womöglich könnte der große Name auch die Tür für weitere Nachzügler in Sachen Transferbemühungen des FC Welheim öffnen.