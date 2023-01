B-Liga: Auf Flick folgt Fink in Finkenbach

Finkenbachs Trainer Marco Flick, Vater von Schalke 04-Profi Florian Flick, wird den FC im Sommer verlassen. Vorher will der Coach sein Team aber wieder zurück in die Fußball-Kreisliga A bringen. – Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Die wichtigste Nachricht vorweg: Finkenbachs Trainer Marco Flick, Vater von Schalke 04-Profi Florian Flick, wird den FC im Sommer verlassen. „Ich gehe in Fußballrente, werde nirgends woanders anheuern“, sagt der Coach, der aber zunächst noch sein Team zurück in die Kreisliga A bringen will.

Thomas Fink wird neuer Coach im Sommer Apropos Stühlerücken in Oberzent, übernehmen wird Thomas Fink den B-Ligisten. Er ist derzeit noch beim SV Gammelsbach im „Standby-Modus“ und war vorher Spielertrainer bei der klassenhöheren SG Rothenberg. Die Frage stellt sich also, wo wird Thomas Fink die Finkenbacher übernehmen? Schaffen es die Flick-Schützlinge, den Betriebsunfall vom vergangenen Sommer zu reparieren, oder verhindert eine enorm große Konkurrenz die Rückkehr des gefühlten A-Ligisten? Derzeit rangiert der FC auf Platz fünf mit neun Punkten Rückstand zu Spitzenreiter TSV Neustadt. Der FC trug aber auch drei Spiele weniger aus und könnte mit einem erfolgreichen Zwischenspurt im Nachholspielprogramm mit den Neustädtern gleichziehen. Sechskampf um den Titel Obwohl der TSV Neustadt das direkte Duell nach 0:2-Rückstand in Finkenbach noch mit 3:2 gewann, hält Flick die Spielvereinigung Kinzigtal für den aktuell gefährlicheren Rivalen, der auch dreimal nachholen muss, aber dann einen Punkt mehr auf dem Konto hätte. Nach Einschätzung des ehemaligen Defensivspielers von Waldhof Mannheim spielen sechs Mannschaften um den Titel. Die übrigen Mannschaften fallen dahinter schon sehr stark ab. Die Meisterschaft wird in den Duellen unter diesen sechs ersten Teams entschieden, ist sich Marco Flick sicher. Finkenbach war mit acht Siegen und 44:7 Toren in die B-Liga-Saison gestartet. Den ersten Dämpfer gab es gegen den TSV Neustadt, wo die Flick-Elf schon 2:0 vorne lag und Chancen zum Ausbau der Führung besaß: „Wir haben uns da einfach zu sicher gefühlt, kassieren tatsächlich den Ausgleich und von da an war Neustadt in der Schlussphase dominierend. Wenn du dann noch den Siegtreffer anbringst, wie es unser Gegner tat, dann ist das auch nie unverdient“, stellt der Coach klar: „Sie hatten vier Torgelegenheiten und machen drei Tore. Aber die wenig konsequente Chancenverwertung hat uns ja schon in der Vorsaison in die B-Liga befördert.“