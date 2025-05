B-Liga: Auch Torwart Nico Umscheid trifft für den VfB Lampertheim

Bergstraße. Am Samstagabend ereilte Oliver Zeug, den Trainer des Aufstiegsaspiranten SG Hammelbach/Scharbach, die Nachricht: Gegner TSV Elmshausen, das Spiel hätte am Sonntagnachmittag stattfinden sollen, bekommt keine Mannschaft zusammen und muss die Partie daher absagen. „Das ist sehr schade. Wir hätten gerne gespielt“, bedauerten sowohl Zeug als auch TSV-Abteilungsleiter Fabian Kaffenberger. Elmshausens Trainer Eric Franke hofft nun, „dass zwei, drei Spieler im Laufe dieser Woche zurückkommen“, damit der TSV am Sonntag (11.) bei Tabellenführer SV Affolterbach antreten kann.