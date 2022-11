B-Liga: An der Tabellenspitze wird es eng Herbstmeister Riedrode II und Verfolger Hofheim remisieren +++ Hammelbach tanzt auch schlechten Tanz

TSV Auerbach II – FSG Riedrode II 4:4 (3:2). Es war ein munteres Spitzenspiel, in dem es vor beiden Toren hoch her ging. „Auerbach hat, verstärkt durch einige Gruppenliga-Akteure, stark gespielt. Wir haben aber einmal mehr Moral gezeigt und uns auch von den Rückständen nicht beeinflussen lassen“, lobte Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling, der in der zweiten Halbzeit seine Mannschaft im Vorteil sah:„Am Ende geht die Punkteteilung sicher in Ordnung.“

Tore: 1:0, 2:0 Huseinovic (1., 11.), 2:1 Majdalawi (14.), 3:1 Block (16.), 3:2 Bozanovic (17.), 4:2 Huseinovic (61.), 4:3, 4:4 Majdalawi (63., 77.). – Schiedsrichter: Sokolovic (Gernsheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Huseinovic/Majdalawi.

SV Kirschhausen – FV Hofheim 1:1 (0:0). Es war ein gerechtes Remis in einem Spiel, das Kirschhausens Trainer Miguel da Silva durchaus gefiel: „Für B-Liga-Verhältnisse war es eine Partie auf hohem Niveau.“ Die Art und Weise, wie seine Mannschaft auftrat, gefiel da Silva. „Wir haben diszipliniert agiert, kompakt gestanden und den Ball auch durchaus sehenswert laufen lassen“, freute sich der Trainer, der auch dem Gegner ein Kompliment aussprach.

Tore: 0:1 von Dungen (77.), 1:1 Rettig (89.). – Schiedsrichter: Frech (Mechtersheim). – Zuschauer: 100. – Bes. Vork.: Emig (SVK) schießt Foulelfmeter über das Tor (80.). – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

SG Gronau – TSV Hambach 3:4 (1:1). „Es waren wieder zehn Spieler, die fehlten. Wir sehnen die Winterpause herbei, um uns ein bisschen zu erholen“, bekannte TSV-Abteilungsleiter Reinhard Wolff, der in der ersten Halbzeit überlegene Gastgeber sah. Waren die Gäste in dieser Phase noch zu passiv, änderte sich das Bild nach Wiederanpfiff. „Endlich waren wir hellwach“, freute sich Wolff, der am Ende „mehr Spannung als spielerische Qualität“ sah.

Tore: 0:1 Schwab (3.), 1:1 Schmitt (40.), 1:2 Däbritz (54.), 1:3 Däbritz (56.), 1:4 Reisert (61.), 2:4 Lucic (71.), 3:4 Nicolas Rettig (88.). – Schiedsrichter: Sahin (Heppenheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Werner, Minges, Däbritz.

SG Hüttenfeld – TSV Gras-Ellenbach 3:3 (1:2). SG-Trainer Christian Schmitt konnte mit dem Remis leben, ärgerte sich aber über eine Szene in der 89. Minute. Da hatte seine Mannschaft die Gelegenheit zum 4:3. Doch der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für die Gäste. „Das war kein Foulspiel. Der Gras-Ellenbacher ist ausgerutscht“, so Schmitt, der vor allem in der Schlussphase „ein wildes Spiel“ sah, in dem beide Mannschaften voll auf Sieg spielten, ohne sich an taktische Vorgaben zu halten.