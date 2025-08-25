B-Liga: Amöneburg wendet das Aus ab

Beim VfB Westend ist der Saisonauftakt endgültig geglückt. Auch beim 3:3 gegen SKG 23 II blieb man ohne Niederlage, gab allerdings eine 1:3-Führung noch aus der Hand. Die volle Punkteausbeute hat nur noch Aufsteiger TuS Kostheim 05 vorzuweisen, der auch Bosna 2:0 besiegte. „Man hofft natürlich auf einen solchen Start. Wir sind sehr zufrieden aktuell, haben einen großen Kader und glauben an uns. Wenn wir weiter oben dran bleiben, sagen wir natürlich nicht nein“, ist laut Trainer Cornel Kaden die Stimmung beim B-Liga-Rückkehrer bestens.