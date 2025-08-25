 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Die Spvgg. Amöneburg hat ihr vorzeitiges Aus in der B-Liga abgwendet.
Die Spvgg. Amöneburg hat ihr vorzeitiges Aus in der B-Liga abgwendet. – Foto: Michael Stielow - Archiv

B-Liga: Amöneburg wendet das Aus ab

Spvgg. stellt eine Mannschaft, verliert aber gegen die Reserve von Kastel 46 +++ Westend bleibt ungeschlagen +++ Kostheim 05 top

Wiesbaden. In der B-Liga konnte die Sportvereinigung Amöneburg einen Rückzug verhindern und stellte eine Mannschaft gegen die Reserve von Kastel 46. Der sportliche Auftakt ging mit 2:5 verloren.

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
2
5
Abpfiff

Beim VfB Westend ist der Saisonauftakt endgültig geglückt. Auch beim 3:3 gegen SKG 23 II blieb man ohne Niederlage, gab allerdings eine 1:3-Führung noch aus der Hand. Die volle Punkteausbeute hat nur noch Aufsteiger TuS Kostheim 05 vorzuweisen, der auch Bosna 2:0 besiegte. „Man hofft natürlich auf einen solchen Start. Wir sind sehr zufrieden aktuell, haben einen großen Kader und glauben an uns. Wenn wir weiter oben dran bleiben, sagen wir natürlich nicht nein“, ist laut Trainer Cornel Kaden die Stimmung beim B-Liga-Rückkehrer bestens.

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
2
0
Abpfiff

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
13
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
2
2
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
2
1
Abpfiff

