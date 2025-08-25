Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Die Spvgg. Amöneburg hat ihr vorzeitiges Aus in der B-Liga abgwendet. – Foto: Michael Stielow - Archiv
B-Liga: Amöneburg wendet das Aus ab
Spvgg. stellt eine Mannschaft, verliert aber gegen die Reserve von Kastel 46 +++ Westend bleibt ungeschlagen +++ Kostheim 05 top
Beim VfB Westend ist der Saisonauftakt endgültig geglückt. Auch beim 3:3 gegen SKG 23 II blieb man ohne Niederlage, gab allerdings eine 1:3-Führung noch aus der Hand. Die volle Punkteausbeute hat nur noch Aufsteiger TuS Kostheim 05 vorzuweisen, der auch Bosna 2:0 besiegte. „Man hofft natürlich auf einen solchen Start. Wir sind sehr zufrieden aktuell, haben einen großen Kader und glauben an uns. Wenn wir weiter oben dran bleiben, sagen wir natürlich nicht nein“, ist laut Trainer Cornel Kaden die Stimmung beim B-Liga-Rückkehrer bestens.