B-Liga: Alles deutet auf Türkgücü Dillenburg hin

Dillenburg. Selten waren sich die Vereinsvertreter vor einer Saison in der Fußball-B-Liga Dillenburg so einig wie in diesem Jahr: Dem Aufsteiger SSV Türkgücü Dillenburg wird in dieser Runde der Meistertitel und damit der Durchmarsch in die A-Liga zugetraut. Kein Club, der eine Meisterprognose abgab, hatte Türkgücü nicht auf der Rechnung.