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Ligabericht
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B-Liga: Allendorf/Flammersbach tritt souverän auf
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga hat die SG Allendorf/Flammersbach bei ihrem Sieg über Tringenstein/Oberndorf wenige Wünsche offengelassen. In Erdbach schnürte ein Spieler einen Fünferpack +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist der FC Erdbach das Team der Stunde. Der Spitzenreiter besiegte im Duell der Aufsteiger die SG Hammerweiher mit 5:1 und bleibt an der Tabellenspitze. Tizian Kureck erzielte alle fünf Treffer seines Teams. Die SG Seelbach/Scheld II (6:1 über den SV Uckersdorf) und der SSV Donsbach (2:0) über die SG Mittanaar II mischen wie die spielfreie SG Ambach ebenfalls in der Gruppe der unbesiegten Teams mit. Eibach und Oberscheld werden ihre Partie am Donnerstagabend (19 Uhr) nachholen.