– Foto: Pia Pfeifer

B-Liga: Alemannia stürmt an die Spitze Königstädten gewinnt mit 9:1 und erhält noch drei Punkte dazu +++ Stockstadt mit elf Treffern Verlinkte Inhalte KLB Groß-Gerau Stockstadt Gustavsburg SG Rüsselsh. SV Geinsheim II + 13 weitere

Kreis Groß-Gerau. Das war deutlich: Mit 11:0, darunter vier Tore von Joshua Cremer, fegte die SKG Stockstadt den TSV Goddelau II vom Platz und steht in der Spitzengruppe der Fußball-B-Liga weiter vor den ebenfalls siegreichen Teams von Eintracht Rüsselsheim und TV Crumstadt. Die Tabellenführung hat am Wochenende allerdings Alemannia Königstädten übernommen. Denn zum einen gelang ein 9:1-Erfolg bei der SKG Bauschheim II. Zum anderen erhielt sie kampflos drei Punkte gegen die zurückgezogene Mannschaft von Kickers Mörfelden.

SKG Stockstadt Stockstadt TSV Goddelau TSV Goddelau II 11 0 Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr SKG Bauschheim Bauschheim II SV Alemannia Königstädten Königstädten 1 9 Abpfiff Gelang der Alemannia schon in der Vorwoche beim 8:2 über Worfelden ein Schützenfest, zeigte es sich auch jetzt in Torlaune. „Wir hatten Bauschheim klar im Griff, sind aber noch zu hektisch“, merkte Königstädtens Trainer Garo Kiren an.

Gestern, 13:00 Uhr FV Hellas Rüsselsheim FV Hellas II DJK SG Eintracht Rüsselsheim SG Rüsselsh. 3 6 Abpfiff Die Eintracht lag dagegen bei ihrem 6:3-Sieg im Derby bei Hellas Rüsselsheim II zur Pause noch 1:3 hinten. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon 2:0 führen müssen“, sah Trainer Luigi Pennino seine Elf anfangs zu überheblich und musste sie in der Pause erst einmal wachrütteln. Dann glänzte die Eintracht noch mit fünf Toren. Bei einem Foulelfmeter war Ercan Askinartar allerdings am starken Hellas-Keeper Serhat Yalcin gescheitert. Hellas-Coach Orestis Tegos bezeichnete den Sieg als verdient, „wenn auch nicht ganz in dieser Höhe. Aber wir waren nicht unzufrieden und haben bis jetzt eine überragende Hinrunde gespielt.“

Nur knapp setzte sich der TV Crumstadt mit 2:1 gegen Haßloch durch. „Wir haben die erste Halbzeit dominiert, konnte jedoch unsere Chancen nicht nutzen. Nach dem 0:1 haben wir aber Moral gezeigt und Gas gegeben“, sagte Trainer Bastian Heist.