B-Liga: Acht Tore im Verfolgerduell

Bergstraße. Der SV Affolterbach und die SG Hammelbach/Scharbach marschieren in der B-Liga weiter vorneweg. Die Verfolger VfB Lampertheim und FSV Zotzenbach trennten sich 4:4.

Tore: 0:1 Fiederlein (53.), 0:2 Emig (88.). – Schiedsrichter: Sokolovic (Gernsheim). – Zuschauer: 70. – Bes. Vork.: Bauer (SG) scheitert per Foulelfmeter an ET-Torhüter Sauer (74.). – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Tvgg Lorsch II – SV Kirschhausen 2:0 (0:0). Kirschhausens Trainer Miguel da Silva war bedient, erkannte aber: „Das war ein wirklich gutes Spiel von uns. Was fehlte, waren die Tore.“ Fünf, sechs klare Chancen hatte da Silva notiert: „Wir sind phasenweise allein auf das Tor zugelaufen.“ Dann traf der SVK aber zu oft die falschen Entscheidungen. So sicherten sich die Gastgeber in der Schlussphase den Sieg.

Tore: 1:0, 2:0 Zöller (81., 88.). – Schiedsrichter: Hofmann (Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.