B-Liga-Abstieg: Ärger bei Born, Verwunderung bei Schlangenbad GSV war eigentlich von Relegations-Teilnahme ausgegangen, muss nun aber doch in die C-Liga runter +++ Für Schlangenbad II heißt es nun statt Klassenerhalt: Relegation von Johanna Rath · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Schlangenbad II muss unverhofft zur Relegation antreten. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Weil die B-Liga zur Saison 2026/27 Zuwachs durch die freiwilligen Kreisoberliga-Absteiger SG Heftrich/Niederseelbach und TGSV Holzhausen erfährt, steigen die TSG Wörsdorf II (hatte zurückgezogen), der FC Limbach und der GSV Born ab. Das hat Fußballwart Erich Herbst in dieser Woche mitgeteilt. Somit sind vor allem zwei Mannschaften von den Änderungen betroffen: der GSV Born, der Anfang der Woche noch mit der Teilnahme an den Relegationsspielen gerechnet hatte, steigt nun doch direkt ab. Die SG Schlangenbad II hingegen, die den Klassenerhalt sicher glaubte, muss in die Relegation. Der sportliche Leiter des GSV Born Dietmar Ott, sowie Jonas Walloch, der gemeinsam mit Claudio Riccitelli die sportliche Leitung der SG bildet, haben sich zu den Änderungen geäußert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Ich wusste zuerst gar nicht was ich sagen soll", sagt der sportliche Leiter des GSV Born Dietmar Ott. Er könne die Gründe nicht ganz nachvollziehen, da sich an der Ausgangslage nichts geändert habe. "Das hätte zum Anfang der Saison geklärt sein müssen", sagt er. Die Mannschaften haben mit Abschlussfeiern und Fahrten geplant und das sei nun hinfällig. Auch dass die Kreisoberliga-Absteiger SG Heftrich/Niederseelbach und TGSV Holzhausen zur nächsten Saison B-Liga spielen sei nicht nachvollziehbar. "Entweder sollen sie A-Liga spielen oder sich in der C-Liga komplett neu orientieren", erklärt Dietmar Ott. Für dieses "Rumgeeier" habe er jedoch kein Verständnis.

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr GSV Born Born SV 1922 Walsdorf Walsdorf II 14:00 PUSH

Seine Mannschaft habe es trotzdem sportlich genommen. "Die Jungs waren auch überrascht, aber es hat für uns keinen mehr einen Unterschied gemacht", erzählt Ott. Die sportlichen Abgänge seien bereits bekannt gewesen und der Rest möchte laut aktuellem Stand immer noch bleiben. "Vielleicht ist es auch nicht so schlecht, wenn wir nächste Saison C-Liga spielen. Dann werden ein paar mehr Spiele gewonnen und dann macht es für die Jungs mehr Spaß", sagt er. Der sportliche Leiter der SG Schlangenbad II Jonas Walloch zeigt sich über die neue Situation ebenfalls verwundert. "Ich war etwas überrascht. An der Ausgangslage hat sich ja nichts geändert", sagt er. Für seine Mannschaft sei es ebenfalls irritierend. "Die Jungs haben sich schon über den Klassenerhalt gefreut", erzählt Jonas Walloch.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr JSG Aarbergen Aarbergen SG Schlangenbad Schlangenbad II 15:00 live PUSH