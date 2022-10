B-Liga: 5:0, 5:5, 6:5: Barth erlöst TSG Worfelden siegt in wildem Duell gegen Erfelden +++ Drei Teams an der Spitze rnrn

GROSS-GERAU . Bischofsheimer Dominanz in der B-Liga Groß-Genau: Nun stehen sogar alle drei Teams an der Spitze. Dabei hat die SV 07 einen 0:1-Rückstand in Haßloch zum 3:1-Sieg gedreht und die Tabellenführung verteidigt. Auf Platz zwei folgt die Elf von Genclerbirligi, die einen überraschend hohen 11:3-Erfolg mit vier Toren von Ömer Koc im Verfolgerduell über Walldorf feierte. „Nach der Niederlage gegen die SSV Raunheim letzte Woche waren die Jungs jetzt hochmotiviert“, zeigte sich Gencler-Coach Hayati Acun begeistert. Mit 22 Punkten aus acht Spielen sind auch die Sportfreunde Bischofsheim bisher „voll zufrieden“, wie Pressewart Horst Gürtel versichert. Kurioser Verlauf in Worfelden: Mitte der ersten Halbzeit führten die Gastgeber schon mit 5:0 (22.). Mit einem Sieben-Minuten-Hattrick brachte David Friebe die SKG Erfelden aber auf 5:4 (53.) heran, woraufhin Niklas Strohauer ausglich. Doch Andreas Barth erlöste Worfelden mit dem 6:5.