B-Kreisligist holt 0:2-Rückstand gegen Bezirksligisten auf

Die Erkrather waren längst ein gleichwertiger Gegner. Prempeh schoss auf Zuspiel des nach seiner Einwechslung in der Offensive für Betrieb sorgenden Artur Predko nur knapp vorbei. Dann folgte der Doppelschlag der Erkrather. Zunächst erlief Joshua Asare die zu kurz geratene Rückgabe von Denis Nuha auf Laurin Beer (61.) – nur noch 1:2. Der SCU-Schlussmann parierte direkt hinterher noch gegen Prempeh, war aber beim 2:2 (63.) durch Artur Predko machtlos. Lange Gesichter auf der Ersatzbank der Unterbacher, die vor dem Ausgleich durch die im Doppelpack an Bolakhrif scheiternden Tolga Ceylan und Maurice Stocker die Vorentscheidung verpassten.

Es blieb beim 2:2 bis zum Abpfiff, obwohl der im SSV-Torhüter seinen Meister findende Stocker (75.) den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. Nicht besser machte es drei Minuten später Prempeh, dessen Flachschuss der sich mächtig streckende Beer mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten lenkte.