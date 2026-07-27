B-Kreisligist holt 0:2-Rückstand gegen Bezirksligisten auf

Zweifellos ein Achtungserfolg für den letztjährigen Vizemeister der Kreisliga B, Gruppe 2, gegen die gerade in die Bezirksliga aufgestiegenen Unterbacher. Es spricht für den Einsatzwillen und die Moral des SSV, dass gegen die jetzt zwei Ligen höher spielenden Gäste ein 0:2-Rückstand wettgemacht wurde.
Werner Nowak, der Sportliche Leiter des SSV, der den in Urlaub weilenden Trainer David Grützner vertrat, bilanzierte: „Ich hatte von Beginn an Vertrauen in unsere Elf, selbst wenn in der ersten Halbzeit nicht alles nach Wunsch lief. In der Pause stellten wir auf ein 4-4-2-System um. Dadurch wurde unser läuferischer Aufwand zwar größer, aber wir waren so ein gleichwertiger Gegner, der sich dazu eine Reihe guter Torchancen herausspielte. Ein gelungener Test und das gegen eine Bezirksligamannschaft.“
Unterbachs Coach Axel Bellinghausen urteilte: „Zwischendurch war es ein wildes Spiel. Wir hatten zwar einige im Ansatz vielversprechende Abschlüsse, aber daraus haben wir zu wenig gemacht. Der komplette Wechsel zur zweiten Hälfte ist auch dem Umstand geschuldet, dass sich in dieser Phase der Vorbereitung alle Spieler im Wettkampf zeigen sollen. Dass da die Automatismen und die Feinabstimmung noch nicht so funktionieren, nehmen wir in Kauf.“
Wenn man so will, gingen die Unterbacher standesgemäß durch Till Consilius in Führung (9.), nachdem Ayyoub Bolakhrif den Distanzschuss von Pascal Thomassen nur unzureichend abwehrte. Gleichwohl steigerte sich der neue SSV-Keeper im weiteren Verlauf der Begegnung, hatte nur beim von Sasa Jovanovic vorbereiteten und von Tolga Ceylan mit einer Volleyabnahme erzielten 2:0 (47.) keine Abwehrmöglichkeit. In dieser Phase gab die „zweite Elf“ der Gäste kurzzeitig den Ton an. Aber der B‑Kreisligist, der nur drei Wechsel vornahm, fand nach und nach besser ins Spiel, ging couragierter in die Zweikämpfe, stellte die nicht immer sattelfeste, weil umformierte gegnerische Deckung, vor einige Probleme. Wie in der 55. Minute als Schlussmann Laurin Beer klasse gegen den umtriebigen Brian Prempeh rettete (55.), der nur fünf Minuten darauf die präzise Rechtsflanke von Simon Velten knapp vorbeiköpfte.
Die Erkrather waren längst ein gleichwertiger Gegner. Prempeh schoss auf Zuspiel des nach seiner Einwechslung in der Offensive für Betrieb sorgenden Artur Predko nur knapp vorbei. Dann folgte der Doppelschlag der Erkrather. Zunächst erlief Joshua Asare die zu kurz geratene Rückgabe von Denis Nuha auf Laurin Beer (61.) – nur noch 1:2. Der SCU-Schlussmann parierte direkt hinterher noch gegen Prempeh, war aber beim 2:2 (63.) durch Artur Predko machtlos. Lange Gesichter auf der Ersatzbank der Unterbacher, die vor dem Ausgleich durch die im Doppelpack an Bolakhrif scheiternden Tolga Ceylan und Maurice Stocker die Vorentscheidung verpassten.
Es blieb beim 2:2 bis zum Abpfiff, obwohl der im SSV-Torhüter seinen Meister findende Stocker (75.) den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. Nicht besser machte es drei Minuten später Prempeh, dessen Flachschuss der sich mächtig streckende Beer mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten lenkte.