Zwar steht nächste Woche noch ein C-Klasse-Spiel aus: Die Begegnung zwischen dem FV Flonheim/TVL und der TSG Gau Bickelheim in Armsheim hatte aber schon den Charakter eines Jahresabschlusses für den Fußball-Kreis Alzey-Worms. Foto: pakalski-press/Axel Schmitz

B-Klassen-Topspiel: 30 Liter Glühwein und drei Tore FV Flonheim/Lonsheim und TSG Gau-Bickelheim liefern sich vor prominenter Kulisse ein unterhaltsames Match

ARMSHEIM. Das klassische Hallenfußball-Turnier in Gau-Odernheim, das traditionell einen der beiden sozialen Jahreshöhepunkte im Fußball-Kreis Alzey-Worms bildet, fiel erneut aus. In die Lücke stieß das B-Klassen-Spitzenspiel zwischen dem FV Flonheim/TV Lonsheim und der TSG Gau-Bickelheim, die sich in Armsheim begegneten. Sicherheitshalber war die einzige Sonntags-Partie in weitem Umkreis auf den Kunstrasen verlegt worden.

Zwar fiel die eine oder andere Schneeflocke vom Himmel. Es bestand aber nie die Gefahr, dass das Spiel aus witterungstechnischen Gründen abgesagt werden müsste. Es war nur kalt. Mit 30 Liter Glühwein und vielen verlockend riechenden Bratwürsten heizte der TSV hungrigen wie schnatternden Gästen ein. Reichlich Zuschauer, wenn natürlich auch lange nicht so viele wie üblicherweise zu diesem Zeitpunkt in der Gau-Odernheimer Petersberghalle, säumten das Feld. Darunter Kalli Appelmann, Michael Janzer, Guido Daniel, Ottmar Müller, Willi Stoll, Helmer Becker und Lothar Stork, also das Who is who der heimischen Fußball-Welt. Eduard Panhof, die gute Seele vom gastgebenden TSV Armsheim, vermutete, dass die Kulisse noch größer hätte sein können, „wenn es nicht so kalt wäre“.

Dem Publikum bot sich eine reizvolle Partie. Beide Mannschaften wurden dem Anspruch gerecht, Spitzenteams der B-Klasse zu sein. Auch wenn am Ende der FV Flonheim/TV Lonsheim am Ende deutlich mit 3:0 (1:0) gewann. Zwei Helden hatte dieses Topspiel: Der eine hieß Dominik Becker und hütete das Tor der Adelberger. Der andere Daniel Granat, der mit zwei sehr schönen Toren den Vorsprung der Flonheimer uneinholbar ausbaute. Das 1:0 markierte Adrian Dautovic kurz vor der Pause. Die Gau-Bickelheimer drückten in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich. Und sie hätten ihn sogar fast geschafft: Leon Faßbinder zog aus der Distanz ab. Dominik Becker fischte den abgefälschten Ball aber noch aus der Ecke. Dafür bekam er viele Schulterklopfer. Oft verbunden mit dem Kommentar: „Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn da das 1:1 fällt“.