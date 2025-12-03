B-Klassen: SV Altenstadt/WN II, SG "Upo" III und SVSW Kemnath II vorne

Wie alle Mannschaften in den Ligen ab der Bezirksliga abwärts, befinden sich auch die Teams in der untersten Liga des Kreises Amberg/Weiden, der B-Klasse, im "Winterschlaf". Auf diese Spielklasse möchte FuPa im ersten Teil seines großen Rückblicks auf die bisher absolvierte Spielzeit schauen. Dabei soll - wie schon in den letzten Jahren - in den insgesamt zwölf Staffeln ab der Kreisliga abwärts die Lage zum Jahreswechsel 2025/26 beleuchtet werden.

Beginnen wir also mit den drei B-Klassen-Staffeln, wo in der B-Klasse Ost und West jeweils 11 Teams im Wettbewerb stehen, das Starterfeld der B-Klasse West umfasst dagegen 13 Teams. Hier wie dort sind die Tabellenbilder - wie gewohnt bei den vielen zweiten Mannschaften - zum Jahreswechsel noch ein wenig schief, da doch einige Partien noch nachzuholen sind. In Folge blicken wir insbesondere auf die Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen machen können, im kommenden Jahr eine Etage höher an den Start zu gehen.

Nach einer kurzzeitigen Schwächephase von Mitte September bis Anfang Oktober mit gleich drei Niederlagen in Folge, hatten die Blau-Weissen den Turnaround geschafft und mit vier Dreiern und einem Unentschieden in Folge dafür gesorgt, auf dem „Platz an der Sonne“ Weihnachten feiern zu können. Da die drei ärgsten Mitstreiter des SVA noch Nachholspiele in der Hinterhand haben und der Keil zum Primus nicht allzu dick ist, ist vor den finalen Partien im neuen Jahr noch nichts entschieden. Der TSV Neunkirchen (24 Punkte), der SV Waldau II (3./23) und die SG SV Wildenau (4./23) sind die Mannschaften, die im Rennen um die begehrten Ränge 1 und 2 noch „dick im Geschäft“ sind. Schon am 22. März 2026, dem offiziellen Termin zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs, kommt es gleich zum Topduell, wenn sich der Primus aus Altenstadt/WN und sein „Vize“ aus Neunkirchen im Rahmen des 19. Spieltags im direkten Duell gegenüberstehen.

In der Endabrechnung der zurück liegenden Spielzeit sang- und klanglos mit nur fünf Zählern auf der Habenseite und sage und schreibe 103 Gegentreffern auf Platz 14 der A-Klasse Ost gelandet, hat der SV Altenstadt/WN II die „Mission sofortiger Wiederaufstieg“ in Angriff genommen. Zum Jahreswechsel steht die Crew von Coach Justin Wipauer (1./28) auf der "Pole", der Vorsprung zum schärfsten Verfolger, dem TSV Neunkirchen (2./24 - zwei Spiele weniger) beträgt vier Punkte.

Andreas Steiner von der SpVgg Moosbach II führt mit 12 Treffern die Torschützenliste an, gefolgt von dem 42jährigen Routinier Jesse James Gantenberg (TSV Neunkirchen) mit 11 Buden und Alexander Girmay (SG SV Wildenau) und Olasunkanmi Ojenike (SV Altenstadt/WN II) mit jeweils 10 Toren. Über die beste Heimbilanz verfügt Spitzenreiter SV Altenstadt/WN II, das beste Auswärtsteam ist der Rangzweite aus Neunkirchen.

B-Klasse Amberg, Staffel Süd

Hier scheint sich die Beantwortung der Frage, wer zu Saisonende die Meisterschaftsurkunde überreicht bekommt, Stand jetzt als noch spannender, als im Osten zu gestalten, liefern sich doch drei Mannschaften am oberen Rand des Klassements einen packenden Dreikampf. Den Ligathron besetzt zum Jahreswechsel die SG Upo III/Gebenbach III (1./32 - 14 absolvierte Partien) vor dem Verfolgerduo SV Kauerhof II (2./29) und SV Vilshofen (3./28), die beide ein Spiel weniger ausgetragen haben, als der Primus. Und genau dieses notwendige Nachholspiel lässt sie gleich zum Start am 14. März nächsten Jahres im direkten Duell aufeinanderprallen.

Die Torschützenliste der B-Klasse Süd führt Lukas Schneider vom SV Vilshofen mit 17 Treffern an, gefolgt von den beiden Akteuren des SV Kauerhof II Thomas Geiger (12 Tore) und Alexander Winhart (10 Tore). Die beiden besten Heimteams der Südstaffel kommen aus Loderhof und Upo/Gebenbach, in der Fremde hat der SV Kauerhof II am meisten für Furore gesorgt.

B-Klasse Weiden, Staffel West

Die besten Karten, zum Saisonende im Mai des kommenden Jahres die Meisterschaft und den damit verbundenen Direktaufstieg feiern zu können, besitzt die Kreisklassenreserve des SVSW Kemnath (1./38), die mit einem Vorsprung von sechs Zählern in die Winterpause geht. Mit einem mehr absolvierten Spiel als die Schwarz-Weissen folgen die SG TSV Mehlmeisel/Fichtelberg (2./32) und der SV Neusorg II (3./31) auf den Rängen 2 und 3. Dabei gestaltet sich die Bilanz des Tabellenführers beeindruckend: 12 Siege, 2 Unentschieden und keine Niederlage stehen zu Buche, zudem ein Torverhältnis von 50:12. Zum offiziellen Re-Start nach der Winterpause kommt es am 22. März 2026 dann gleich zum Topduell, wenn der Rangzweite aus Mehlmeisel und Fichtelberg den Tabellenführer aus Kemnath erwartet.

An der Spitze der Torschützenliste steht Max Pickert von der SG Mehlmeisel/Fichtelberg mit 17 Einschüssen, gefolgt von Volodymyr Buhlak vom Primus aus Kemnath, der 14 Mal einlochte. Platz 3 gehört Felix Kopp vom SV Riglasreuth II mit 13 „Buden“. Die besten Heimteams kommen aus Kemnath und Mehlmeisel/Fichtelberg, auf fremdem Gelläuf hat die Elf auf der „Pole“ vom SVSW Kemnath II am meisten für „Angst und Schrecken“ gesorgt.

Interessant vielleicht noch, wer in der untersten Liga des Kreises die meisten Besucher anlocken konnte: Da steht die SG SSV Brand/Ebnath II (B Kl Ost) mit einem Durchschnitt von 112 Besuchern ganz oben, gefolgt vom SV Vilshofen (B Kl Süd), den immerhin 104 Zuschauer durchschnittlich sehen wollten. Die fairsten Teams in den drei Staffeln sind die SG DJK Neukirchen II/Pfrentsch II/Waidhaus II (Ost), der SV Illschwang II (Süd) und schließlich der TSV Reuth III in der Gruppe West.