B-Klassen-Relegation I/S: Dardania mit Kantersieg in nächster Runde

Der FC Dardania Bad Aibling hat seine Ambitionen auf den Aufstieg in die B-Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der letztjährige Absteiger feierte einen Kantersieg über den SV Tattenhausen II. Dardania legte in Rosenheim los wie die Feuerwehr. Vezir Ahmeti traf bereits nach wenigen Sekunden zur Führung. Kushtrim Bajraj legte nach 17 Minuten nach. Ahmeti sorgte mit seinem zweiten Treffer noch vor der Pause für die frühe Entscheidung. Isuf Gashi schraubte das Ergebnis nach dem Wiederanpfiff in die Höhe. Bajraj stellte in der letzten Minute der regulären Spielzeit ebenfalls mit seinem Doppelpack den Endstand her.

FC Dardania Bad Aibling – SV Tattenhausen II 5:0

FC Dardania Bad Aibling: Erion Velija (36. Yll Cenaj) (65. Bajram Zabelaj), Isuf Gashi, Arthur Schamytschkow, Adnan Hoxha, Kushtrim Bajraj, Leutrim Krasniqi, Vezir Ahmeti, Mohamed Abdi, Leon Mavraj, Elvedin Velic, Menderes Revuci - Trainer: Naser Humoli

SV Tattenhausen II: Andreas Bartl, Franz-Josef Schwaiger, Christian Fröhlich, Benedikt Weinzierl (45. Franz Röhrl), Thomas Wagenstaller (46. Josef Wagenstaller), Maximilian Hell, Wolfgang Hopfensberger, Christian Pörtzler (35. Maximilian Graf) (68. Maximilian Blabsreiter), Matthias Weichselbaumer, Ludwig Krichbaumer, Daniel Ginzel (72. Patrick Grabl) - Trainer: Guen Bonnetsmüller

Tore: 1:0 Vezir Ahmeti (2.), 2:0 Kushtrim Bajraj (17.), 3:0 Vezir Ahmeti (33.), 4:0 Isuf Gashi (65.), 5:0 Kushtrim Bajraj (90.)