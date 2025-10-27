B-Klasse Zugspitze kompakt: Zwei Schützenfeste in Jesenwang und Kottgeisering

Der TSV Jesenwang (in Schwarz) gewann daheim gegen den TSV Moorenweis II (in Grün). – Foto: Dieter Metzler

Zwei Schützenfeste gab es am Wochenende in der B-Klasse im Landkreis zu sehen. Auch Spitzenreiter BVTA traf wieder – aber nicht so oft wie andere.

Landkreis – Der BVTA Fürstenfeldbruck zieht in der Gruppe 1 der B-Klasse weiter oben seine Kreise. Daran konnte auch GW Gröbenzell nichts ändern – trotz Überzahl. Zum Verfolger tut sich der VSST Günzlhofen auf. In der Gruppe zwei fielen viele Tore: Jesenwang und Kottgeisering feierten deutliche Siege. B-Klasse 1

BVTA Fürstenfeldbruck - GW Gröbenzell 3:0 (1:0) – Auch tapfer kämpfende Grünweiße aus Gröbenzell konnten den Tabellenführer BVTA Fürstenfeldbruck nicht stoppen, obwohl dieser ab der 45. Spielminute nach einer roten Karte nur noch zehn Spieler auf dem Platz hatte. Serkan Özkan brachte BVTA in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung (31.). Da es mit zehn Spielern nicht so einfach ist, mussten sich die Anhänger des Gastgebers nach dem Platzverweis etwas gedulden, bis Collis Ojo in der 74. Spielminute den BVTA Fürstenfeldbruck erlöste. Den Schlusspunkt setzte Emmanuel Ojo mit dem 3:0. Trainer Erdal Kilic kann mit seiner Mannschaft zufrieden sein – mit dem 1. Platz, 29 Punkten und einem Torverhältnis von 36:9.

VSST Günzlhofen - RW Überacker II 2:1 (0:0) – Der VSST Günzelhofen kletterte mit diesem Sieg auf den 3. Tabellenplatz und bleibt damit hartnäckiger Verfolger des Spitzenduos. Zur Halbzeit mussten sich die Zuschauer noch mit einem 0:0 begnügen. Josef Scheb war es, der in der 77. Minute die Elf von Trainer Korbinian Dunkel mit 1:0 in Führung brachte. Ein von Tobias Lilla verwandelter Elfmeter zum 2:0 in der 80. Minute war dann die Vorentscheidung für den VSST. In der Nachspielzeit (90.+2) gelang Markus Lengenfelder zwar noch der Anschlusstreffer für die Gäste, aber es blieb bis zum Abpfiff beim wichtigen Sieg aus Sicht der Günzelhofener.

B-Klasse 2 TSV Jesenwang - ASV Biburg 8:2 (5:0) – Jesenwang spielte wie im Rausch: Bereits zur Halbzeit führte der klare Favorit gegen Biburg mit 5:0. Dreimal schlug der pfeilschnelle Johannes Drexler(6./16./42.) zu, einmal ein Biburger per Eigentor (37.) sowie einmal Thomas Ott (10.). Es ging so weiter – wieder traf Johannes Drexler (53.), einmal Fussballopa Michael Rau (58.) und Simon Schlemmer (71.). Jesenwang leistete es sich sogar, einen Elfmeter zu verschießen. In der Schlussphase kam auch Biburg zu zwei Treffern durch Fereydoun Firuzkouhi (73./82.). Trainer Dennis Steininger resümierte kurz und knackig: „Ein souveräner Sieg gegen an diesem Tag enttäuschend schwache Biburger.“

SC Schöngeising II - SV Kottgeisering 0:5 (0:0) –Auch gegen Kottgeisering musste die zweite Garnitur des SC Schöngeising Federn lassen, obwohl es bis zu Halbzeit noch ganz gut für die Gastgeber aussah. Aber kurz nach dem Seitenwechsel legte der SVK los: Erst traf Robin Schneider zum 1:0 (48.), dann Kendal Boche zum 2:0 (59.). Luca Appelt erzielte das 3:0 (65.), Allrounder Simon Ostermeir das 4:0 (75.) und den Schlusspunkt besorgte Kottgeiserings Abwehrspieler Valentin Huß (88.). Somit bleibt der SC Schöngeising II weiterhin ohne Punktgewinn auf dem letzten Platz. Der SV Kottgeisering kletterte mit diesem Sieg auf Platz 8 der Tabelle.