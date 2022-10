– Foto: Marwin Wolf

B-Klasse West: Ockenheim klettert an die Spitze SG Bingerbrück/Weiler II nun Schlusslicht +++ Ein Tor und drei Platzverweise in Gau-Algesheim +++ TSVgg. kann noch gewinnen +++ Appenheim siegt im Aufsteigerduell +++ Essenheim dreht die Partie +++ Neun Tore bei Torspektakel zwischen 03ern und Fidelia

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West sechs Begegnungen ausgetragen. Die SG Bingerbrück/Weiler II kassierte zuhause eine 3:6-Niederlage gegen den SC Moguntia 1896 Mainz. Die SV 1910 Gau-Algesheim feierte einen 1:0-Heimerfolg über die TSG Drais. Der FSV Nieder-Olm II musste gegen die TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Der SV 1972 Appenheim hatte beim 3:1-Heimsieg im Aufsteigerduell gegen die SG Kempten/Dietersheim die Nase vorne. Die Spvgg. Essenheim siegte in heimischen Gefilden mit 2:1 gegen den VfL Frei-Weinheim. Die FVgg. 03 Mombach und der SV Fidelia Ockenheim lieferten sich beim 4:5 ein Torfestival.

SG Bingerbrück/Weiler II – SC Moguntia 1896 Mainz 3:6 (2:2) SC-Akteur Reda Benkadir eröffnete den Torreigen in der siebten Spielminute. Julian Hertz und Luca Spira drehten die Partie Mitte der ersten Halbzeit zu Gunsten der SG. Aber Fredrick Naah Dorma stellte noch vor der Pause auf 2:2-Unentschieden. In der 53. Minute schwächten sich die Gäste durch eine Ampelkarte selbst. Nichtsdestotrotz schossen sie im Folgenden zunächst die Tore. Mohamed Abou Dia, erneut Dorma und Adil Boujemaaoui sorgten innerhalb kurzer Zeit für die Vorentscheidung. Bastian Wagner verkürzte zwar nochmal, allerdings setzte Boujemaaoui den Schlusspunkt zum 6:3 für die Moguntia. Die Gastgeber stehen nun als einzige Mannschaft der Liga mit null Punkten da. Moguntia hat nun 15 Zähler auf dem Konto und rangiert auf dem neunten Platz. Tore: 0:1 Reda Benkadir (7.), 1:1 Julian Hertz (29.), 2:1 Luca Ewald Spira (35.), 2:2, 2:4 Fredrick Naah Dorma (39., 63.), 2:3 Mohamed Abou Dia (60.), 2:5, 3:6 Adil Boujemaaoui (72., 85.), 3:5 Bastian Wagner (74.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Moguntia (53.)

SV 1910 Gau-Algesheim – TSG Drais 1:0 (1:0) Das Tor des Tages erzielte der Gau-Algesheimer Johannes Kull kurz vor dem Halbzeitpfiff. Im zweiten Durchgang traf keine Mannschaft mehr ins gegnerische Tor, aber beide Teams mussten die Partie personell dezimiert beenden. Auf Seiten der Gastgeber wurden zwei Spieler des Feldes verwiesen und auf der Gegenseite ein Akteur. Tore: 1:0 Johannes Kull (44.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Tim Berlenbach (Gau-Algesheim/65.) und Gelb-Rote Karten für Norman Riediger (Gau-Algesheim/85.) und Drais (78.)

FSV Nieder-Olm II – TSVgg. Stadecken-Elsheim 1:2 (1:0) Der FSV ging vor dem Seitenwechsel in der 41. Spielminute in Person von Alexander Hofem in Front. Direkt nach der Pause glich die TSVgg. durch Thomas Munk, der von Torsten Fitzi bedient worden war, aus. Fitzi köpfte anschließend nach Vorarbeit von Christian Eppelmann zum 2:1-Siegtreffer für die Gäste ein. Zu allem Überfluss handelte sich der Nieder-Olmer Joshua Engel in der Nachspielzeit noch eine Ampelkarte ein. Die TSVgg. fährt somit den ersten Sieg und die ersten Punkten in dieser Saison ein. Der FSV hat jetzt nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Stadecker. Tore: 1:0 Alexander Hofem (41.), 1:1 Thomas Walter Munk (47.), 1:2 Torsten Fitzi (52.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Joshua Engel (Nieder-Olm II/90.+3)

SV 1972 Appenheim – SG Kempten/Dietersheim 3:1 (3:1) Bereits zur Halbzeitpause stand der finale Spielstand fest. Der Appenheimer Maurice Weber nutzte zuerst eine Vorlage von Luca Körbl zum 1:0. Körbl holte nach einer halben Stunde dann auch einen Strafstoß heraus. Toni Wenzel behielt die Nerven vom Punkt. Simon Leder verkürzte wenig später auf 1:2 aus Sicht der SG. Quasi mit dem Pausenpfiff verwertete Weber einen Assist von Wenzel per Kopf zum 3:1 für den SV. Marco Bauer, der sportliche Leiter der SG, sagte: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren.“ Obwohl die Gäste schlecht in die Partie gefunden und mit Fehlern zum gegnerischen Umschaltspiel beigetragen hätten, hätten sich für sie immer wieder gute Möglichkeiten ergeben. Diese ließen sie aber bis auf das Traumtor von Leder (Schuss in den Winkel) ungenutzt. „Wir haben dann eine druckvolle zweite Halbzeit hingelegt, haben alles reingeworfen und gut gegen Gegner und Ball gearbeitet. Aber wir haben mit dem Ball die nötige Qualität vermissen lassen. Sehr schade, dass nichts Zählbares herausgesprungen ist. Die Moral war beeindruckend“, zog Bauer dennoch ein positives Fazit aus den zweiten 45 Minuten. Der SV verbucht durch den Erfolg die ersten Punkt in dieser Spielzeit. Die SG hat bisher schon 15 Zähler gesammelt. Tore: 1:0, 3:1 Maurice Weber (15., 45.), 2:0 Toni Wenzel (31., FE), 2:1 Simon Leder (36.)

Spvgg. Essenheim – VfL Frei-Weinheim 2:1 (0:1) Martin Haag, der Co-Trainer der Essenheimer, sagte: „In der ersten Halbzeit ein zerfahrenes, kampfbetontes Spiel mit leichter Überlegenheit unserer Mannschaft.“ Überraschend sei folglich der Führungstreffer für Frei-Weinheim durch Maximilian Landmann mit dem Halbzeitpfiff gewesen. „Nach der Halbzeit haben wir das Spiel schnell drehen können. In der 47. Minute traf Sebastian Kleine nur die Latte“, Haag weiter. Zwei Minuten später machte es die Spvgg. besser. Per Doppelschlag lief die Begegnung plötzlich in die andere Richtung. Janis Heinze und Patrick Brachmann mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgten für die Wendung. In der Folgezeit hätte die Heimmannschaft mehrfach die Gelegenheit zum 3:1 gehabt. Der VfL sei indes bis zum Abpfiff zu keiner nennenswerten Torchance mehr gekommen, Haag abschließend. Tore: 0:1 Maximilian Landmann (45.), 1:1 Janis Heinze (48.), 2:1 Patrick Brachmann (52.)