– Foto: André Nückel

B-Klasse West: Ingelheim II mit furioser Schlussphase Lars Donart entscheidet Spitzenspiel +++ Appenheim mit zweitem Sieg in Folge +++ Schwabenheim überrascht Drais +++ Gau-Algesheim trotzt Personalsorgen +++ 03er gewinnen in der Nachspielzeit +++ Fidelia behauptet die Tabellenführung +++ Heidesheim dreht Partie spät

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West acht Begegnungen ausgetragen. Im Topspiel zwischen der Spvgg. Ingelheim II und FIAM Italia Mainz behielten die Rotweinstädter durch einen 4:3-Heimsieg die Oberhand. Die TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II entschied das Kellerduell gegen die SG Bingerbrück/Weiler II zuhause mit 2:0 für sich. Im Kampf gegen den Abstieg machte der SV 1972 Appenheim durch einen 3:1-Auswärtserfolg über den SC Moguntia 1896 Mainz ebenfalls Punkte gut. Die TSG Schwabenheim schlug die TSG Drais auf heimischem Terrain knapp mit 3:2. Die SV 1910 Gau-Algesheim besiegte im Heimspiel den FSV Nieder-Olm II mit 4:1. Die FVgg. 03 Mombach landete einen 2:1-Auswärtssieg bei der SG Kempten/Dietersheim. Der SV Fidelia Ockenheim behauptete durch einen 2:1-Heimsieg über die Spvgg. Essenheim die Tabellenführung. Der VfL Frei-Weinheim musste auf eigenem Platz eine 1:3-Niederlage gegen die TSG 1848 Heidesheim hinnehmen.

Spvgg. Ingelheim II – FIAM Italia Mainz 4:3 (0:1) Spvgg.-Spielertrainer Dirk Spitzbarth sagte: „Ein hochklassiges Spiel beider Mannschaften. FIAM hatte mehr Spielanteile. Aber durch die klareren Torchancen ein verdienter Sieg unsererseits.“ Es war das Topspiel, das nicht nur tabellarisch zu erwarten war, sondern auch den neutralen Zuschauer durch eine spektakuläre Schlussphase mitriss. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch den Ingelheimer Maximilian Rausch in der 77. Spielminute überschlugen sich die Ereignisse. Erst glich Matchwinner Lars Donart mit einer angedachten Flanke, die sich perfekt ins lange Eck senkte, aus. Dann musste die Spvgg. wieder einen Nackenschlag durch die erneute Führung durch FIAM-Akteur Tugay Genc, der in der ersten Halbzeit vom Punkt getroffen hatte, hinnehmen. Aber die Ingelheimer steckten nicht auf und setzten Donart nach sehenswerten Kombinationen über die Außenbahn so in Szene, dass er noch zweimal einnetzte. Entscheidenden Anteil am Erfolg der Hausherren hatte nach Einschätzung von Spitzbarth auch Spvgg.-Keeper Jascha Eimann, der sein Team insbesondere nach dem 0:2 durch Krystian Borowski vor einem deutlicheren Spielstand zugunsten von FIAM bewahrte. Tore: 0:1, 2:3 Tugay Genc (43., FE, 81.), 0:2 Krystian Borowski (59.), 1:2 Maximilian Rausch (77.), 2:2, 3:3, 4:3 Lars Donart (79., 82., 83.)

TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II – SG Bingerbrück/Weiler II 2:0 (1:0) Matthias Roth versenkte kurz vor dem Seitenwechsel einen Freistoß direkt. Tom-Luca Müller staubte in der 58. Spielminute ab und setzte somit den Schlusspunkt im Kellerduell. Die TSVgg. steht jetzt mit sechs Zählern da, während die SG punktlos die rote Laterne behält. Tore: 1:0 Matthias Heinz Michael Roth (44.), 2:0 Tom-Luca Finn Luis Müller (58.)

SC Moguntia 1896 Mainz – SV 1972 Appenheim 1:3 (0:1) SV-Coach Andreas Autenheimer sagte: „Wir sind alle sehr glücklich über die nächsten Punkte und haben uns für den Aufwand belohnt. Eine tolle Mannschaftsleistung.“ Aus einer guten Defensive heraus habe der SV gekontert und die Chancen – in Person von Philipp Tepen, Maurice Weber sowie Tiago Alberto Ferrinho - eiskalt genutzt. Die Moguntia habe zwar mehr vom Spiel gehabt, aber vor dem Tor – bis auf den Treffer von Mohamed Abou Dia - zu umständlich gespielt, Autenheimer weiter. Tore: 0:1 Philipp Tepen (10.), 0:2 Maurice Weber (46.), 1:2 Mohamed Abou Dia (54.), 1:3 Tiago Alberto Ferrinho (79.)

TSG Schwabenheim – TSG Drais 3:2 (2:2) Tim Noack und Jannick Moczarski brachten mit ihren Buden die Schwabenheimer in scheinbar sicheres Fahrwasser, doch die Gäste kamen durch einen Doppelschlag noch vor der Pause zurück. Zunächst unterlief Raphael Pilgrim ein Eigentor, ehe Simon Schärf wenig später ausglich. Die Hausherren mussten sich bis zur 70. Spielminute gedulden, bis Marco Albrecht die Begegnung zugunsten der Schwabenheimer entschied. Zu allem Überfluss sah im Anschluss ein Draiser Spieler noch die Ampelkarte. Tore: 1:0 Tim Noack (10.), 2:0 Jannick Moczarski (25.), 2:1 Eigentor Raphael Pilgrim (33.), 2:2 Simon Christian Schärf (36.), 3:2 Marco Albrecht (70.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für TSG Drais (75.)

SV 1910 Gau-Algesheim – FSV Nieder-Olm II 4:1 (2:0) „Wir haben die Anfangsphase verschlafen. Nieder-Olm hätte durchaus in Führung gehen können“, sagte SV-Trainer Johannes Kull, „danach haben wir aber die Kontrolle übernommen und auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Besonders erfreulich für Kull war die Tatsache, dass aufgrund von Personalnot drei A-Jugendliche ihre Spielmöglichkeit bei den Herren bekamen und ihre Sache „sehr ordentlich“ machten. Zum Spielgeschehen: Patrick Dengler brachte die SV nach Vorlage von Johannes Lehré in Front. Norman Riediger erhöhte nach Vorarbeit von Dengler per Kopf auf 2:0. Nach der Pause köpfte Niklas Kubik, der von Fabian Commes bedient worden war, ein. Nils Hauschildt verkürzte aus Sicht der Nieder-Olmer auf 1:3. Linus Nehrbaß sorgte nach erneutem Assist von Dengler für das finale Ergebnis. Tore: 1:0 Patrick Dengler (32.), 2:0 Norman Riediger (39.), 3:0 Niklas Kubik (49.), 3:1 Nils Hauschildt (53.), 4:1 Linus Nehrbaß (75.)

SG Kempten/Dietersheim – FVgg. 03 Mombach 1:2 (1:1) Michael Taesler, der Trainer der 03er, sah „kein schönes Spiel“, was aber auch mit dem schwierigen Geläuf in Dietersheim zusammenhinge. Von beiden Mannschaften sei es ein sehr lauf- und zweikampfintensives Aufeinandertreffen gewesen. „Im Grunde genommen war das 2:1 für uns glücklich. Ein Unentschieden wäre mit Sicherheit gerechter gewesen, aber wir nehmen die Punkte gerne mit“, Taesler zum Kopfballtor von Tim Behrendt in der Nachspielzeit, der die Vorarbeit von Jakob Hafer nutzte. Eine „geschlossene Mannschaftsleistung“ und die läuferische sowie kämpferische Leistung seien letztendlich der Erfolgsgarant gewesen. Allerdings haderte der Mombacher Trainer mit zwei Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Auf Seiten der Gäste hätte nach Foulspiel des letzten Mannes ein 03er vom Platz fliegen müssen. Auf der anderen Seite übersah der Unparteiische eine Tätlichkeit eines SG-Spielers nach absichtlichem Schlag ins Gesicht. Tore: 0:1 Lukas Wendel (7.), 1:1 Mwewa Elvis Chilufya (25.), 1:2 Tim Behrendt (90.+4)

SV Fidelia Ockenheim – Spvgg. Essenheim 2:1 (0:0) SV-Coach Michael Silz sagte zum ersten Durchgang: „Ausgeglichenes Spiel mit mehr Chancen für Essenheim, die sie aber nicht genutzt haben. Wir kamen nicht wirklich ins letzte Drittel.“ In der zweiten Hälfte habe die Fidelia ein komplett anderes Spiel gezeigt, sich in die Gefahrenzone vorgearbeitet und sei so auch zum „verdienten Sieg“ gekommen. Nach torloser erster Halbzeit stellten die Gastgeber per Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Johannes Neßbach und Johannes Schmidt, der eine Vorlage von Asad Abuukar verwertete, ließen den SV jubeln. Die Essenheimer, die am Ende mit langen Bällen operierten, kamen fünf Minuten vor dem Schlusspfiff durch Raphael Schambach noch auf 1:2 ran. Aber bei diesem Ergebnis blieb es. Tore: 1:0 Johannes Neßbach (60.), 2:0 Johannes Schmidt (63.), 2:1 Raphael Schambach (87.)