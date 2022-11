– Foto: Sascha Köppen

B-Klasse Ost: 12er und Uelversheim obenauf Kein Sieger im Duell zwischen Oppenheim II und Lörzweiler +++ Bodenheim II siegt spät +++ Mommenheim II rettet Führung trotz langer Unterzahl über die Zeit +++ Barbaros dreht Begegnung +++ 12er nicht zu stoppen +++ Ebersheim lässt spät Punkte liegen +++ Uelversheim bestraft 1817 früh

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden am vergangenen Wochenende sieben Partien ausgetragen. Der FSV Oppenheim II und der FC Lörzweiler teilten beim 2:2-Gleichspiel die Punkte. Der SV Klein-Winternheim II musste gegen den VfB Bodenheim II eine knappe 0:1-Heimniederlage hinnehmen. Der TSV Mommenheim II gewann auswärts bei der TSG 1846 Bretzenheim III mit 2:0. Dem SKC Barbaros Mainz gelang ein 3:1-Heimerfolg über die VdSFr Dienheim. Der SV 1912 Bretzenheim siegte zuhause deutlich mit 6:1 im Duell mit der Spvgg. Selzen. Der TSV Mainz-Ebersheim 1897 und der VfR Nierstein II trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Der TSV Uelversheim feierte auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg gegen den TV 1817 Mainz.

FSV Oppenheim II – FC Lörzweiler 2:2 (1:1) Auf das Führungstor der Gäste von Asiedu Dompreh Duah in der 34. Minute hatte Sascha Schwarz kurz vor dem Seitenwechsel per Kopf die passende Antwort parat. Der FSV ging sogar in der 61. Spielminute durch einen weiteren Kopfballtreffer in Front. Alexander Streker-Raab brachte den Ball im FC-Tor unter. Allerdings gelang Tobias Wohn nur acht Minuten später der finale 2:2-Ausgleich. Tore: 0:1 Asiedu Dompreh Duah (34.), 1:1 Sascha Schwarz (44., Kopfballtor nach Vorarbeit von Marcel Weiss), 2:1 Alexander Streker-Raab (61., Kopfballtreffer nach Vorlage von M. Weiss), 2:2 Tobias Wohn (69.)

SV Klein-Winternheim II – VfB Bodenheim II 0:1 (0:0) „Trotz sehr großer Ballbesitzanteile haben wir es nicht hinbekommen, zwingende Tormöglichkeiten zu erarbeiten, weil wir die letzten Bälle gegen tief verteidigende Klein-Winternheimer nicht sauber genug ausgespielt haben“, sagte VfB-Coach Matthias Frieß zur ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte sei der VfB vor dem Tor zwingender geworden, woraus mehr klare Gelegenheiten entstanden seien. Das 1:0, was in der 81. Minute im Anschluss an eine Ecke durch Timon Dorschner per Kopf fiel, sei nach Ansicht von Frieß auch verdient gewesen. „Großes Kompliment an die Klein-Winternheimer, die personell nur einen kleinen Kader zur Verfügung hatten und bis zum Schluss aufopferungsvoll gekämpft haben“, erkannte der Coach abschließend an. Tore: 0:1 Timon Dorschner (83., Kopfballtor nach Eckball)

TSG 1846 Bretzenheim III – TSV Mommenheim II 0:2 (0:0) Nach einem torlosen ersten Durchgang verwandelte TSV-Akteur Tobias Schäfer in der 62. Minute einen Foulelfmeter. Nur zwei Minuten später wurde sein Teamkollege Christian Wolf mit Glatt-Rot des Feldes verwiesen. Trotz Unterzahl erhöhte Sascha Stüber etwa eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:0 für die Mommenheimer. In der Schlussminute handelte sich TSG-Spieler Leon Eden eine Ampelkarte ein, sodass beide Mannschaften das Spielfeld wieder in Gleichzahl verließen. Tore: 0:1 Tobias Schäfer (62., FE), 0:2 Sascha Stüber (76.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Christian Wolf (64., TSV Mommenheim II), Gelb-Rote Karte für Leon Eden (90., TSG Bretzenheim III)

SKC Barbaros Mainz– VdSFr Dienheim 3:1 (1:1) Hakan Akcay, der sportliche Leiter des SKC, sagte: „Es war ein schweres Spiel für uns. Obwohl wir gefühlt zu 80 Prozent vor dem gegnerischen Strafraum gespielt haben, konnten wir unsere Überlegenheit nicht in Tore umwandeln. Erst in der 65. Minute war es soweit und wir gingen hochverdient in Führung.“ Rico Spampinato hatte die Gäste sogar in Front gebracht, aber noch vor der Pause gelang Murat Akcay der Ausgleich. Can Sevim brachte den SKC auf die Siegerstraße und Halim Akdogan setzte mit einer Einzelaktion den Schlusspunkt. Tore: 0:1 Rico Spampinato (13.), 1:1 Murat Akcay (43., Vorarbeit von Selahattin Salik), 2:1 Can Sevim (65., Vorlage von S. Salik), 3:1 Halim Akdogan (78., Einzelaktion)

SV 1912 Bretzenheim – Spvgg. Selzen 6:1 (4:0) „Ein absolut verdienter Sieg für uns. Selzen hatte in der 85. Minute den ersten Torschuss, den sie dann auch verwerteten“, äußerte sich Uwe Laier, der Trainer der 12er, zur einseitigen Partie. Auf Seiten der 12er trugen sich Jonas Dietz mit drei Treffern, Nabeel Mushtaq, Gabriel Sonner sowie Elian Stradalski in die Torschützenliste ein. Tobias Sum gelang in der Schlussphase zumindest der Ehrentreffer für die Spvgg.. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Jonas Dietz (16., Vorarbeit von Tobias Haunstetter, 31., Zulieferdienst von Marc Gruber, 34., Assist von Nabeel Mushtaq), 2:0 N. Mushtaq (26., Vorlage von Heiner Beier), 5:0 Gabriel Sonner (68., Vorarbeit von Markus Jakobi), 6:0 Elian Stradalski (81., Assist von G. Sonner), 6:1 Tobias Sum (85., Zulieferdienst von Patrick Stang)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – VfR Nierstein II 1:1 (1:0) TSV-Coach Felix Niklas Klünemann sagte: „Leider lassen wir in Robin-Hood-Manier immer in der unteren Tabellenhälfte Punkte liegen. Kein schlechtes Spiel von uns, aber auch kein gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, das zweite und dritte Tor zu erzielen und das wurde von Nierstein zurecht bestraft.“ Die Ebersheimer Führung durch Paul Karoske aus dem ersten Durchgang egalisierte VfR-Akteur Patrick Martins Almeida erst kurz vor dem Schlusspfiff. Tore: 1:0 Paul Karoske (41., nach Ballverlust des VfR am eigenen Sechzehner), 1:1 Patrick Martins Almeida (89., Nachschuss nach Schuss von Alanay Daig)