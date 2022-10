– Foto: Timo Babic

B-Klasse Ost: 12er und Uelversheim im Gleichschritt Schilling-Doppelpack leitet Bodenheimer Erfolg ein +++ 12er weiter obenauf +++ Siragusa richtet es für Oppenheim II +++ Knoob-Dreierpack bei Uelversheimer Kantersieg +++ FC-Trainer Hoyer hadert mit Regelwerk +++ Barbaros trotzt zahlreichen Ausfällen +++ Ebersheim besiegt TSG Bretzenheim III

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden in den vergangenen Tagen sieben Partien ausgetragen. Der VfB Bodenheim II ließ beim 5:0-Heimsieg der Spvgg. Selzen keine Chance. Der TSV Mommenheim II unterlag zuhause dem SV 1912 Bretzenheim mit 0:2. Dem FSV Oppenheim II gelang beim SV Klein-Winternheim II ein 2:1-Auswärtserfolg. Die Sportfreunde Dienheim kamen mit 0:6 beim TSV Uelversheim unter die Räder. Der FC Lörzweiler musste durch das 2:3 im Duell mit dem VfR Nierstein II eine weitere Niederlage schlucken. Der SKC Barbaros Mainz schlug den FSV 1946 Saulheim II auf eigenem Platz deutlich mit 6:2. Die TSG 1846 Bretzenheim III kassierte eine 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Mainz-Ebersheim 1897.

VfB Bodenheim II – Spvgg. Selzen 5:0 (3:0) Patrick Jung, der Co-Trainer des VfB, sagte: „Die Einstellung und der Teamgeist waren sehr gut. Wir hatten ein gutes Verlagerungsspiel, haben den Ball und Gegner super laufen lassen. Der Sieg in einem sehr fairen Spiel war absolut auch in der Höhe verdient.“ Niklas Schilling eröffnete die Begegnung mit einem Doppelpack nach Vorlagen von Timothy Veigel und Marius Porsch. Beim 3:0 – so ging es auch in die Kabinen - tauschten Porsch und Schilling die Rollen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Eric Dachs nach erneutem Assist von Porsch. Den Schlusspunkt setzte Marvin Fink, der von Marvin Rapp bedient worden war. Tore: 1:0, 2:0 Niklas Schilling (28., 36.), 3:0 Marius Porsch (40.), 4:0 Eric Dachs (48.), 5:0 Marvin Fink (72.)

TSV Mommenheim II – SV 1912 Bretzenheim 0:2 (0:2) “Es war ein absolut verdienter Sieg, der etwas höher hätte ausfallen können, da wir gerade in der ersten Hälfte zahlreiche Torchancen liegen gelassen haben und der Mommenheimer Torwart sehr gut gehalten hat“, fasste SV-Trainer Uwe Laier das Aufeinandertreffen zusammen. Gabriel Sonner brachte die 12er nach einem Tempodribbling über den halben Platz und Doppelpass mit Heiner Beier in Front. Nach mustergültiger Flanke von Tobias Haunstetter versenkte Markus Jakobi den Ball per Flugkopfball im Netz. Die zweite Hälfte sei dann verflacht. Aber der Bretzenheimer Sieg sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen, Laier abschließend. Tore: 0:1 Gabriel Sonner (27.), 0:2 Markus Jakobi (39.)

SV Klein-Winternheim II – FSV Oppenheim II 1:2 (0:2) FSV-Coach Christoph Rech sagte: „Verdienter Sieg, der aufgrund der ersten 60 Minuten auch hätte höher ausfallen können.“ Pietro-Danilo Siragusa knipste zweifach für die Oppenheimer jeweils nach Flanken von links von Mean Chaichanaklang und Jonas Haufler. Niclas Himiobens Anschlusstor in der Schlussminute kam zu spät für den SVK. Tore: 0:1, 0:2 Pietro-Danilo Siragusa (35., 38.), 1:2 Niclas Himioben (90.)

TSV Uelversheim – VdSFr Dienheim 6:0 (2:0) Der TSV Uelversheim schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Am zehnten Spieltag empfing der TSV die bislang noch punktlosen Sportfreunde aus Dienheim. Diese hielten in der Anfangsphase zunächst gut mit, bekamen in der achten Minute jedoch einen Dämpfer. Nach Vorarbeit von Kai Berges schoss Timo Knoob mit einem platzierten Schuss ins Eck das 1:0. Danach flachte das Spiel ab. Während sich die Gäste fast ausschließlich auf das Kontern konzentrierten, hatte der TSV auf dem durch den Regen schwer bespielbaren Platz Probleme, das Spiel zu machen. In der 31. Minute erhöhte Knoob nach Zuspiel von Elias Wagner auf 2:0, was auch der Halbzeitstand war. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kamen die Dienheimer besser ins Spiel, schwächten sich in der 59. Minute durch eine Rote Karte (Tätlichkeit) jedoch selbst. Spätestens jetzt hatten die Hausherren das Spiel komplett unter Kontrolle und ließen hinten nichts mehr anbrennen. Vorne belohnten sich die Männer von Trainer Daniel Küting für ihren Kampfgeist. Nach dem 3:0 durch Tobias Zimmermann (nach Vorlage von Knoob) spielte sich die Uelversheimer Offensive in einen Rausch. Innerhalb von fünf Minuten gelangen Zimmermann und Knoob mit ihren Treffern zwei und drei, sowie Abwehrspieler Dennis Martin drei Tore. Dabei ist insbesondere das 4:0 durch Knoob hervorzuheben. Kai Berges hatte nach einem guten Dribbling die Übersicht behalten und auf den TSV-Torjäger zurückgelegt, welcher den Ball mit hoher Geschwindigkeit in den Torwinkel jagte. Der zu keiner Zeit gefährdete Heimsieg, welcher auch in der Höhe in Ordnung geht, sorgt dafür, dass der TSV weiterhin auf Platz 2 der Tabelle steht.“ Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Timo Knoob (8., 31., 84.), 3:0, 6:0 Tobias Zimmermann (70., 89.), 5:0 Dennis Martin (87.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Patrick Lohmann (Sportfreunde Dienheim) wegen Tätlichkeit (59.)

FC Lörzweiler – VfR Nierstein II 2:3 (1:1) Dominik Takken gelang Mitte der ersten Halbzeit nach Vorlage von Daniel Dos Santos Marques die überraschende Führung für die bis dato punktlosen Gäste, die aber mit einigen Spielern aus dem Bezirksliga-Team bestückt waren. David Kraft glich kurz vor dem Pausenpfiff aus, indem er aus elf Metern die Ruhe behielt. Micha Knöll stellte den alten Abstand zugunsten des VfR nach einem Assist von Levin Przybysz im zweiten Durchgang wieder her. Kevin Borg egalisierte wiederum. Drei Minuten vor dem Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Patrick Martins Almeida, der von Knöll in Szene gesetzt worden war, den Siegtreffer. Der Niersteiner Daniel Cinardo handelte sich in der Nachspielzeit noch einen Platzverweis ein. FC-Trainer Alexander Hoyer war nach der Heimniederlage in dieser Begegnung sowie unter der Woche gegen die zweite Mannschaft des FSV Oppenheim (1:3) bedient und übte Kritik an den Regelungen des Verbandes bezüglich der Einsätze von Spielern aus höherklassigen Mannschaften: „Wir haben diese Spiele nicht verloren, weil wir die schlechtere Mannschaft waren, sondern weil die Einzelspieler nicht zu verteidigen waren. Die Regularien geben es zwar her, aber moralisch ist es nicht richtig, mit Spielern zu kommen, die zwei oder drei Klassen höher beheimatet sind. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr.“ Hoyer betonte außerdem, dass nicht nur sie, sondern auch andere Mannschaften aufgrund dessen in einzelnen Begegnungen benachteiligt wurden. „Der Verband sollte hinterfragen, ob diese Regeln noch zeitgemäß sind“, forderte Hoyer insbesondere den SWFV zum Handeln auf. Tore: 0:1 Dominik Takken (26.), 1:1 David Kraft (44., FE), 1:2 Micha Knöll (57.), 2:2 Kevin Borg (81.), 2:3 Patrick Martins Almeida (87.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Daniel Cinardo (Nierstein II) wegen Handspiels (90.+6)

SKC Barbaros Mainz – FSV 1946 Saulheim II 6:2 (4:0) Hakan Akcay, der sportliche Leiter des SKC, berichtete, dass die Hausherren nicht gut ins Spiel gekommen seien, obwohl sie bereits in der ersten Minute das 1:0 durch Seyyid Akgün erzielten. „Es war die Unsicherheit nach der Niederlage aus der letzten Woche zu spüren. Wir hatten krankheits-, arbeits- und verletzungsbedingt sieben Ausfälle. Diese Anzahl ist nicht leicht zu kompensieren“, Akcay weiter. Die Saulheimer hätten in der ersten Hälfte einige Torchancen gehabt und hätten zwei bis drei Toren schießen können. „Unsere Jungs waren aber viel effektiver“, freute sich der sportliche Leiter über die 4:0-Führung zur Pause. Für Barbaros trugen sich dabei noch Muhammed Bora, Murat Akcay und Delon Yalda in die Torschützenliste ein. In der zweiten Halbzeit hätte der SKC bedingt durch die Führung die gewohnte Sicherheit verkörpert und das Spiel dann verdient gewonnen. Taha Öner und Kayhan Boz trafen dabei für die Gastgeber und für den FSV begrenzte Josip Lucic mit zwei Treffern den Schaden. „Ich möchte die Jungs, die heute auf dem Platz standen, loben, weil sie trotz vieler Ausfälle nichts anbrennen ließen und ihre Aufgaben perfekt gemacht haben“, Akcay abschließend. Tore: 1:0 Seyyid Akgün (1.), 2:0 Muhammed Bora (35.), 3:0 Murat Akcay (38.), 4:0 Delon Yalda (45.+3), 5:0 Taha Öner (51.), 5:1, 6:2 Josip Lucic (69., 89.), 6:1 Kayhan Boz (89.)