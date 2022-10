B-Klasse Nord: TV Dautenheim spürt Rückenwind Nach einer perfekten Woche sieht Brian Emmerich sein Team auf dem richtigen Weg

ALZEY. Am Sonntag ging für den TV Dautenheim in der B-Klasse Alzey-Worms Nord eine perfekte Woche zu Ende. Denn einem 3:2-Sieg am vergangenen Mittwoch bei der SG Weinheim/Heimersheim II ließ das Team von Trainer Brian Emmerich einen 4:2-Erfolg bei der SG Schornsheim/Undenheim II folgen.

Nun stehen zehn Punkte zu Buche und der fünfte Platz. „Das war ein Trend in die richtige Richtung“, sagt Emmerich. Schon der Sieg in Weinheim sei „verdient“ gewesen und hätte nach dem Geschmack des Coaches auch noch ein oder zwei Tore höher ausfallen können. Und auch in Undenheim sah Emmerich seine Mannschaft „spielbestimmend“.

Die Moral stimmt

Nichtsdestotrotz lag sein Team nach gut 20 Minuten nach einem zu kurz geratenen Rückpass auf den Torwart durch Mahdi Maschadi-Eskandari 0:1 hinten. Steven Skerma gelang es dann, das Spiel für den TVD zu drehen. Noch vor der Halbzeit schlenzte er den Ball von der Strafraumseite zum 1:1-Ausgleich ins Netz.

Kurz nach dem Wechsel vollendete er eine schöne Ballstafette. Als Matthias Rink nach einer knappen Stunde zum 3:1 vollstreckte, schien das Spiel gelaufen. Ein von Liam Scheller verwandelter Foulelfmeter brachte den Gastgeber noch einmal zurück. Erst Nino Owuzohs Treffer zum 4:2 in der 73. Minute beseitigte die letzten Zweifel am Dautenheimer Erfolg.

Der ebenfalls noch höher hätte ausfallen können. „Eine Vielzahl von Chancen haben wir nicht genutzt, der gegnerische Torwart hat dreimal im eins gegen eins gehalten“, so Emmerich. Echte Zweifel am Sieg habe er nie gehabt: „Ich war nicht der Meinung, dass der Gegner den nötigen Druck ausübt, um das Spiel zu drehen.“

Die zwei Siege gegen die nun beiden letzten Teams in der Tabelle seien „wichtig“ gewesen: „Wir haben noch ein paar Brocken, die in den nächsten Wochen auf uns warten.“ Gegen den TV Sulzheim, der sich aktuell auch nur auf Platz zehn befindet und dessen Spiel am Wochenende gegen die SG Wendelsheim/Kriegsfeld ausfiel, gelte es am kommenden Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Platz „an die Leistungen von den beiden Spielen anzuknüpfen“.